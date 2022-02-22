Совет федераций позволил Путину использовать российскую армию в так называемых ЛДНР

Президент России Владимир Путин после признания так называемых ЛДНР обратился к Совету федерации за разрешением на использование вооруженных сил РФ за рубежом.

Совфед России согласовал такое решение 22 февраля, заявила глава верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко, сообщает "РИА Новости".

"Решение поддержали единогласно. Речь идет о направлении войск именно на Донбасс", - говорится в сообщении.

Во время обсуждения перед депутатами выступил заместитель министра обороны РФ, который обвинил Украину в "силовых действиях".

В 2014 году такое решение предшествовало официальному вторжению российской армии в Крым.

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Автор: t.me/Segodnya_life

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс. Против страны-агрессора РФ следует безотлагательно ввести санкции, в том числе полностью остановить проект газопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.