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среда, 10 июля 2019 18:51

Ехала за пенсией мужа: на блокпосту задержали наемницу террористов

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Ехала за пенсией мужа: на блокпосту задержали наемницу террористов
Женщина работала на террористов. Фото: полиция

Полиция задержала наемницу боевиков на блокпосту под Волновахой.

Ее арестовали при проверке документов в рейсовом автобусе, который следовал из временно оккупированной территории, сообщает ГУНП Донецкой обл.

36-летняя жительница Донецка начала работать на оккупантов в декабре 2014 года. Знакомая предложила ей помогать в приготовлении пищи для боевиков. Через месяц, получив обещанные деньги, подозреваемая уволилась.

В начале 2015 года командир одной из воинских частей боевиков пригласил ее работать поваром на линии разграничения в Марьинском районе. Женщина согласилась. На месте ей показали территорию дислокации военных и записали в их ряды. Женщина носила военную форму и автомат Калашникова. Боевики объясняли, что без оружия передвигаться по городу запрещено.

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Женщина работала 6 месяцев, после чего перестала верить российской пропаганде и ушла из состава незаконного вооруженного формирования. Вернувшись домой, бывшая наёмница вела скрытый образ жизни, занимаясь домашним хозяйством.

Полиция ее разоблачила при попытке пересечь один из блокпостов, чтобы на мирной территории получить пенсию умершего мужа.

Сейчас женщине сообщено о подозрении.

В сети стали известны имена боевиков, которых в последние дни уничтожили на Донбассе. Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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10
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