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вторник, 03 сентября 2019 20:38

"Донбасс был всегда украинский" - профессор Хироаки Куромия

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&quot;Донбасс был всегда украинский&quot; - профессор Хироаки Куромия
Хироаки Куромия, американский историк японского происхождения, автор книг "Свобода и террор на Донбассе: украинский-российское приграничья в 1870-1990-х годах" и "Понять Донбасс". Фото: Радио.Свобода.

Донбасс является той частью Украины, в которой сохранилась наследие казаков Запорожской Сечи.

"Там есть суть современной украинского национального сознания, то есть сознания Украины как земли свободной и демократической, которая отличается от самодержавной России и аристократической Польши", - говорит Хироаки Куромия, американский историк японского происхождения, автор книг "Свобода и террор на Донбассе: украинский-российское приграничья в 1870-1990-х годах" и "Понять Донбасс" в интервью Радио.Свобода.

Ученый говорит, что Донбасс олицетворяет идеи украинского общества: многогранного и многонационального.

"Здесь мне хочется напомнить очень интересные воспоминания Евгения Стахова (деятель украинского подполья на Донбассе во время Второй мировой войны - Gazeta.ua). Он как представитель ОУН (М) (второе крыло Организации украинских националистов во главе с Андреем Мельником, которое возникло после раскола в 1940 году с ОУН (Б) Степана Бандеры - Gazeta.ua) работал нелегально на Донбассе под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Он был последователем интегрального украинского национализма Дмитрия Донцова (украинский политик и публицист, автор политической платформы ОУ Н - Gazeta.ua). Но, работая на Донбассе, он пришел к убеждению, что "Украина для украинцев" просто не подходит Донбассу и "Украина для всех" - это очень удачные и демократические для Донбасса и для Украины в целом формулировки. И так он стал "демократическим украинским националистом". Стахов оказался в США после войны, но всю свою жизнь он остался благодарен Донбассу за то, что он стал демократическим националистом", - говорит Куромия.

Разговоры о российском Донбассе начались после 1918 года. В то время местные большевики создали Донецко-Криворожскую республику, Вождь большевиков Владимир Ленин не хотел этого, потому распустил их центр.

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Но даже после вмешательства большевиков жители этой территории продолжали считать себя украинцами.

"Да, есть в Украине предрассудки, о том, что Донбасс, якобы неукраинский, но это неправда. Я думаю, важно заявить, что Донбасс всегда был украинским. Это не значит, что Донбасс всегда был доволен Киевом, есть недовольство, конечно. Но почему Виктор Янукович стал президентом? Он стал президентом Украины - и Донбасса как части Украины! Это немного парадоксально, но даже Янукович считал себя украинцем", - говорит он.

Для возврата этих людей и территории Украины должна стать сильнее и более привлекательной на фоне РФ.

"Я думаю, что Донбасс представляет Украину в концентрированной форме. Многие языки, много национальностей, много идей, просто трудно управлять всем этим. В этом смысле Донбасс является центром современной Украины. И если вы сможете в этом плане управлять Донбассом, то управлять Украиной будет гораздо легче. В этом смысле, я думаю, Донбасс очень важный для Украины. я думаю, что Киев и украинский народ смогут справиться с этими задачами", - говорит ученый.

Большинство жителей неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей считают территорию ОРДЛО украинской.

54,5% жителей Донбасса считают оккупированные территории Донецкой и Луганской областей частью Украины. Из них 31% людей хочет, чтобы территории имели автономный статус в составе Украины, а 23,5% желают вернуться в состав Украины без изменений, сообщают специалисты берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

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Дата
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