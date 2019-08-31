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суббота, 31 августа 2019 23:43

Жители ДНР хотят снова в состав Украины

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Большинство жителей неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей считают территорию ОРДЛО украинской.

54,5% жителей Донбасса считают оккупированные территории Донецкой и Луганской областей частью Украины. Из них 31% людей хочет, чтобы территории имели автономный статус в составе Украины, а 23,5% желают вернуться в состав Украины без изменений, сообщают специалисты берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

18,3% жителей оккупированной территории Донбасса поддерживают вхождения этих районов в состав России без предоставления автономного статуса, а 27,3% — с обретением автономии. Такие данные опроса Центра восточноевропейских и международных исследований.

На неподконтрольных территория Донецкой и Луганской областях говорили с людьми по телефону, на подконтрольных — через интервью. В анкетировании приняли участие 1 200 человек, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. Людей опрашивали в течение 2-х месяцев - с февраля по март.

"Когда Донбасс полностью станет украинский — воцарится мир и новая жизнь нашего региона. Но надо разорвать любые отношения с Россией, — говорит Gazeta.ua Владислав Слюсарчук из Донецка. - За пять лет войны и оккупации люди устали жить в непонятном статусе. Они не хотят России, потому что финансово помогает только боевикам. А народ до сих пор ездит по выплатам и едой на украинские территории. Почти все хотят Украину".

  В ДНР боевики расклеивают по всей территории ОРДО агитационные листовки с призывом вступать в ряды военных. Обещают хорошие зарплаты и социальные гарантии. Фото: Gazeta.ua
В ДНР боевики расклеивают по всей территории ОРДО агитационные листовки с призывом вступать в ряды военных. Обещают хорошие зарплаты и социальные гарантии. Фото: Gazeta.ua

На подконтрольной Киеву территории Донбасса более 95% опрошенных считают территорию ОРДЛО частью Украины.

64,7% выступают за восстановление состояния, которое было до начала боевых действий на востоке. 30,7% хотят автономного статуса региона в составе Украины.

В 2016 году эти показатели составляли 65,7% и 26,7% соответственно.

Сокращается число тех, кто видит непризнанные "республики" частью России без предоставления автономии. С 2016 года их количество сократилось с 5% до 2,3%.

Идею получения территориями ОРДЛО автономного статуса в составе России поддерживают 2,3% жителей Свободного Донбасса. В 2016 году таких было 2,6%.

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Автор: Gazeta.ua
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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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