"Герой Гиви" и безработица - чем живет Иловайск сегодня

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В 2014 году слово Иловайск звучало во всех украинцев на устах.

Сегодня, город за которое разгорелись кровавые бои - это обычный населенный пункт далеко от линии фронта, страдает от безработицы и безденежья, сообщают Донбас.Реалии.

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Иловайск - важный железнодорожный и автомобильный узел, фактически "восточные ворота" Донецка. в 2014 году, захват города сделал бы окружение боевиков в областном центре делом нескольких дней.

В официальной идеологии незаконного группировки ДНР Иловайск - "город-герой". Ему посвящают песни. Активно продвигают культ убитого два года назад уроженца Иловайска Михаила Толстых по прозвищу "Гиви".

39 минут сегодня в Министерстве обороны Украины не умолкал Колокол памяти. Колокол и салютные выстрелы раздались 223 раза. Это почтили память 147 воинов Вооруженных сил и 76 военнослужащих других силовых ведомств Украины, погибших в Иловайске конце августа 2014-му.