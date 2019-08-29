Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

29 августа 2014-го российские войска коварно расстреляли украинских военных, выходящих из города Иловайск Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о чествовании 29 августа - Дня памяти защитников Украины.

Автор: glavred.info 29 августа 2014 регулярная армия РФ расстреляла колонну украинских военных, выходящих из Илловайска

Почему штурмовали Иловайск?

Бои за город начались 10 августа 2014-го. На тот момент украинские военные почти окружили захваченный боевиками Донецк.

Илловайск имел важное железнодорожное сообщение, соединяющая областной центр и Россию. Захват города полностью-бы отрезал боевиков от их сторонников из Луганска и оставил бы их без возможности получать оружие из РФ.

Штурм города начался 10 августа силами добровольческих батальонов "Донбасс", "Шахтерск", "Кривбасс", "Азов", "Днепр-1" и добровольцев из "Правого сектора". Их поддерживали бойцы 51-й и 93-й механизированных бригад.

В населенный пункт заходили трижды. 18 августа нашим военным удалось закрепиться на железнодорожном вокзале и начать зачищать город.

"Ехала колонна. Впереди разведчики, а за ними БМП из них выглядывали во двор. Докладывали ситуацию "Все чисто? - Чисто" так же на другой улице. Когда доходили до перекрестка, увиделись и дальше двигались", - вспоминает Роман Зиненко, боец ​​батальона "Днепр-1".

В ночь на 24 августа украинскую границу на Старобешевском направлении пересекли 3,5 тыс российских солдат на 60 танках и столько-же техники на которой отсутствовали опознавательные знаки. Они начали штурмовать позиции украинских войск.

Автор: 112 В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин во время переговоров с 5 президентом Украины Петром Порошенко издал указ предоставить "зеленый коридор" украинским бойцам для выхода из окружения. Военные должны были сформироваться в 2 колонны и двинуться из населенных пунктов Агрономичное и Многополье в сторону райцентра Старобешево и выйти на Мариуполь.

Откуда взялся "зеленый коридор"?

Командование Антитеррористической операции попыталось осуществить деблокаду окруженных украинских войск. 27 августа отправили ротно-тактическую группу 92-й отдельной механизированной бригады и 42-го батальона территориальной обороны. Однако в тот-же день бойцы попали в засаду и были уничтожены мощным артиллерийским огнем.

В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин во время переговоров с 5 президентом Украины Петром Порошенко распорядился предоставить "зеленый коридор" украинским бойцам для выхода из окружения. Военные должны были сформироваться в 2 колонны и двинуться из населенных пунктов Агрономичное и Многополье в сторону райцентра Старобешево и выйти на Мариуполь.

Условием выхода было оставить оружие боевикам. Украинское командование отвергло предложение Путина и начало разрабатывать новый план наступления. Затем изменило решение и предоставило командирам свободу выбора.

Автор: УНН Всего с 10 по 29 августа погибло 366 бойцов, около 500 были ранены

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Ад среди подсолнухов Колонна "Булава", которой командовал генерал Руслан Хомчак, двигалась маршруту Многополье - Агрономичное - Новодворское - Михайловка - Андреевка - Горбатенко - Чумаки - Новокатериновка. Россияне начали стрелять по нашим солдатам в момент, когда те приближались к селу Чумаки. Уничтожили 6 украинских БМП, грузовики и автобусы подразделений "Днепр-1", "Свитязь", "Миротворец", "Херсон" и "Ивано-Франковск". В районе поселка Новокатериновка военные, которые ехали в голове колонны, наткнулись на вкопанные российские танки. Завязался бой, но украинские боевые машины пехоты были уничтожены. Командир танковой роты принял решение эвакуироваться пешком, через поля подсолнухов. Колонна "Ветер", которой командовал полковник Алексей Грачев, должна была идти маршруту Многополье - Червоносельское - Осиново - Победа - Новокатериновка. По ним открыли огонь возле населенного пункта Червоносельское. Первым ударом уничтожили танк Т-64БВ. Таким образом колонну порезали. Голова колонны, которую обстреливали русские, продолжила ехать по маршруту "зеленого коридора" в направление Новокатериновка. Вела бои и теряла технику. Одна из машин с бойцами батальона "Донбасс", который двигался в отрезанном хвосте колонны, решила не прорываться к Червонополью. Повернули назад. В боях захватили 2 российских танка Т-72Б3 и солдат Ивана Баданина и Евгения Чернова, Никиту Терских и Евгения Сардаряна. После этого воины заняли село Червоносельское, держали оборону в течение суток. На следующий день военные договорились с российскими офицерами, о выходе из села и передачу раненых в обмен на пленных россиян. Однако те нарушили условия договоренностей и взяли в плен 108 бойцов "Донбасса". Некоторые из солдат батальона решили не сдаваться и попытаться вырваться пешком. Им в этом помогли проукраинские местные жители - провели мимо блокпостов врага. Автор: Новинарня Российские танки на территории Украины Спасение Для спасения атакованных при выходе войнов Генштаб ВСУ отправил 2 штурмовика Су-25, они должны были нанести авиаудар по захватчикам. При возвращении на временный аэродром один из самолетов сбили с противовоздушного зенитно-ракетного комплекса в момент, когда тот заходил на посадку. Пилот катапультировался и вышел невредимым. Пилот второго самолета передал координаты скопления российской военной техники. Вместе с ними в воздух подняли 2 истребителя МиГ-29, которые во избежание удара российских средств противовоздушной обороны, выполняли задания на высоте 300 метров над землей. Расстояние, на котором находилась российская техника, было недосягаемым для всех огневых средств, кроме реактивной системы залпового огня "Смерч" и тактического ракетного комплекса "Точка". 1 ракетный дивизион 19-й ракетной отдельной бригады и 1 реактивный ракетный дивизион 107 реактивной артиллерийской бригады создали огневой коридор. Уничтожили фортифицированный лагерь близ села Павловское и гаубицу близ села Чумаки. Автор: Киев Защитники Украины оставляли разбитую технику и выходили из окружения подсолнуховыми полями ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран Кресты среди подсолнухов Всего в ходе боев за Илловаск с 10 по 29 августа погибло 366 бойцов, около 500 ранены. 254 солдата были убиты русскими во время "зеленого коридора". Взято в плен около 300 военных, которых впоследствии отпустили. 13 из них до сих пор находятся в плену боевиков. Не идентифицированных осталось 42 человека. 19 бойцов пропали без вести во время выхода "зеленым коридором" с Илловайска. Нет никакой информации по 4 бойцах батальона Нацгвардии "Донбасс", 12 "кривбассовцев", 3 - с батальона МВД "Ивано-Франковск". Их фамилии известны, но нет ни тел, ни достоверной информации об их местонахождении или захоронения останков. 13 бойцов Вооруженных сил Украины, которые выходили из-под Иловайская 29 августа 2014, до сих пор находятся в плену. Такие данные приводят в Министерстве обороны. Автор: УНН Всего с 10 по 29 августа погибло 366 бойцов, около 500 были ранены Результаты расследования 4 сентября 2014 в Верховний Раде создали Временную следственную комиссию. Руководителем назначили Андрея Сенченко из партии "Батькивщина". 20 октября 2014 комиссия представила выводы. В них указали, что к трагедии привели проблемы в организации обороны страны, состоявшегося военного положения и ложные решении и неадекватные действия тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генерального штаба Виктора Муженко. 4 сентября 2014 возбудили уголовное дело из-за гибели силовиков. 7 октября 2014 заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сделал вывод, что первопричиной трагедии был уход бойцов батальона "Прикарпатья" ""Прикарпатье" было растянуто на опорные пункты, на несколько позиций.Для этого надо разбираться почему они ушли, какие условия были. На момент их ухода сектор "Д" был расформирован. Многие военные были деморализованы. Степень их вины должны определять специалисты по военной прокуратуры. С остальными суд признал невиновным командира "Прикарпатье" Виталия Комарова", - говорит Зиненко. Расследование Иловайской трагедии продолжается и дальше. Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнародовала новые доказательства российского вторжения. Эти данные приобщат к делу против РФ в ЕСПЧ. Что почитать о Иловайске?

Доброволец батальона МВД "Днепр-1" Роман Зиненко, что вернулся живым с Иловайска написал книгу "Иловайский дневник" и выдал двухтомник "Война, которой не было. Хроника Иловайской трагедии" в этих книгах почасово описан выход через "зеленый коридор" украинских военных.

В You Tube можно найти видео, снятые военными корреспондентами и бойцами.

Фильм "Иловайськ.Лицари неба", снятый по заказу штаба Национального защиты Днепропетровской области.