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понедельник, 02 сентября 2019 15:11

Оккупанты продавать имущество на Донбассе через Россию

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Оккупанты продавать имущество на Донбассе через Россию
Также командование российских оккупационных войск усиливает давление на наемников, которые уклоняются от оформления документов на получение паспортов РФ.Фото: из открытых источников

Российские оккупанты сняли ограничения по продаже движимого и недвижимого имущества на оккупированном Донбассе по документам, оформленным в России.

Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Depo.Донбас.

"Российские оккупационные администрации, якобы в рамках" паспортизации ", отменили ограничения на использование оформленных в России документов, в т.ч. доверенностей на куплю-продажу движимого и недвижимого имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении .

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Отмечают, что командование российских оккупационных войск усиливает давление на военнослужащих-наемников соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, уклоняющихся от оформления документов на получение паспортов РФ. Ухилянтам угрожают увольнением от службы.

В Донецке открыли памятник ликвидирован главарь боевиков Александру Захарченко в полный рост. Установили его на месте захоронения террориста на кладбище "Донецкое море". Фото главаря ДНР Басурина у памятника в сети подняли на смех.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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