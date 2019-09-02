Оккупанты продавать имущество на Донбассе через Россию

Также командование российских оккупационных войск усиливает давление на наемников, которые уклоняются от оформления документов на получение паспортов РФ.Фото: из открытых источников

Российские оккупанты сняли ограничения по продаже движимого и недвижимого имущества на оккупированном Донбассе по документам, оформленным в России.

Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Depo.Донбас.

"Российские оккупационные администрации, якобы в рамках" паспортизации ", отменили ограничения на использование оформленных в России документов, в т.ч. доверенностей на куплю-продажу движимого и недвижимого имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении .

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Отмечают, что командование российских оккупационных войск усиливает давление на военнослужащих-наемников соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, уклоняющихся от оформления документов на получение паспортов РФ. Ухилянтам угрожают увольнением от службы.

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