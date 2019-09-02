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понедельник, 02 сентября 2019 10:37

Фото главаря "ДНР" у памятника Захарченко подняли на смех в сети

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Автор: facebook.com
  На церемонию открытия прибыл один из главарей ДНР Эдуард Басурин.
На церемонию открытия прибыл один из главарей ДНР Эдуард Басурин.

В Донецке открыли памятник ликвидированному предводителю боевиков Александру Захарченко в полный рост. Установили его на месте захоронения террориста на кладбище "Донецкое море".

На церемонии открытия присутствовал один из главарей ДНР Эдуард Басурин. Его фото у памятника Захарченко разместили на странице "Роисся 24" в Facebook.

"Еще одна уникальная фотография с вчерашней церемонии молодой джамахирии", — такой подписью сопроводили снимок.

Высмеяли "встречу" Басурина с Захарченко и пользователи сети.

"Скоро будешь стоять рядом, Эдик. В виде памятника", "И, конечно же, попы освятили идола", "Скорейшего воссоединения!", "До скорой встречи, брателло", "Прямо проект нового памятника" , — пишут в комментариях.

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Главаря боевиков Александра Захарченко взорвали в оккупированном Донецке 31 августа 2018 года. Произошло все около кафе "Сепар", когда боевик вышел из машины и заходил в помещение. В СБУ ликвидацию Захарченко связали с уголовным разделением собственности и сфер влияния на оккупированных территориях. Боевика с почестями похоронили на донецком кладбище "Донецкое море".

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