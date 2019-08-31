Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4797
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3294
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1512
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 657
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 459
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1494
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5157
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26991
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2781
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1962
Фото
Все фото
3
4
3
21
11
Показали ликвидированного бойцами &quot;Азова&quot; боевика
Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика
На фильм &quot;Иловайск&quot; пришел Вирастюк и Сеитаблаев
На фильм "Иловайск" пришел Вирастюк и Сеитаблаев
&quot;Азовцы&quot; поймали ценного свидетеля на передовой
"Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
&quot;Мать до сих пор надеется, что Олег жив&quot; - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
Видео
Все видео
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко
Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко
Для военных появилась новая награда
Для военных появилась новая награда
На страже мира: морпехи показали мощь в Донецкой области
На страже мира: морпехи показали мощь в Донецкой области
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26991
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6426
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2529
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 927
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
воскресенье, 01 сентября 2019 09:20

Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
9

  Комментировать
Автор: Мар'яна Чорнієвич
 

Публикуем поименный список погибших в августе 2019 защитников Украины.

Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная.

Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.

Самой острой была ситуация 6 августа, тогда Украина потеряла 4 бойцов и 1 получил ранения.

31 августа было больше всего обстрелов - 20.

За месяц ранения получили 20 защитников Украины.

4, 7-9, 15-18, 23-24, 28-29 обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 316 раз.

С 21 июля на войне на востоке Украины длится хлебное перемирие - бессрочная запрет на любое ведения огня.

6 августа

В 10:20 возле Павлополя Волновахского района Донецкой области вследствие враждебного обстрела от минно-взрывных травм погибли четверо военнослужащих 1-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бойцы проводили инженерное оборудование позиций. Российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм.

Владислав РАК

лет: 20

родом: из поселка Козелец Черниговской области

остались: родители, сестра и брат

  Матрос Владислав Рак
Матрос Владислав Рак

Матрос, гранатометчик. Контракт на военную службу подписал в 18. Всегда хотел стать военным.

Василий КУРДОВ

лет: 20

родом: из села Анновка Братского района Николаевской области

остались: родители и двое младших братьев

  Матрос Василь Курдов
Матрос Василь Курдов

Матрос. Контракт на военную службу подписал в апреле прошлого года.

Сергей ШАНДРА

лет: 24

родом: из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области

остались: мать и сестра

  Солдат Сергей Шандра
Солдат Сергей Шандра

Солдат, старший стрелок. Призван на срочную военную службу в ноябре 2018-го, спустя три месяца подписал контракт.

Александр ШАРКО

лет 30

родом: из села Савинка Козелецкого района Черниговской области

остались: родители и сестра

  Старший матрос Александр Шарко
Старший матрос Александр Шарко

Старший матрос, помощник гранатометчика. Контракт на военную службу подписал в 2017 году.

"Мама говорила, что он служит в Николаеве, все у него хорошо. Даже не знала, что Саша воюет. Рассказывала, что весной он приезжал и нарубил ей дров на всю зиму. Она так радовалась, что зимой у нее будет тепло. И как теперь представить, что бедная женщина ежедневно будет принимать это полено и вспоминать своего погибшего сына", - говорит знакомая семьи.

10 августа

Роман "Бич" РОМАНЕНКО

лет: 25

родом: из Днепра

остались: мать

  Младший лейтенант Роман "Бич" Романенко
Младший лейтенант Роман "Бич" Романенко

Подорвался на фугасе вблизи Светлодарска в Донецкой области.

Младший лейтенант, командир отделения снайперов в полку "Азов". Занимался боксом, любил путешествовать, увлекался фотографией, был фаном ФК "Днепр". В составе полка воевал с 2015 года.

В марте 2019 на передовой Светлодарск дуги спасал с товарищами командира группы снайперов, получивший тяжелое ранение.

Звание офицера получил недавно.

"Говорят, что о жизни человека можно сказать только после ее смерти. Очень жаль, что я сейчас имею говорить о жизни 25-летнего парня, который в своем возрасте стал одним из лучших воинов, я не постесняюсь этого слова, во всех Вооруженных силах Украины . друг Бич с 2015 года прошел путь от обычно бойца-снайпера к офицеру, заместителя командира снайперской группы. он был не только бойцом, настоящим другом и побратимом, он был настоящим братом по оружию для каждого из нас, с которым мы выполнили не одно задачи. И до последней секунды его жизни он защищал свою с емлю, он находился рядом со своими собратьями. Я клянусь, я даю слово офицера, что теперь, как и всегда, мы будем бить врага еще жестче, еще агрессивнее, и будем совершенствовать свои навыки, умения и становиться еще более профессиональными бойцами. Враг очень дорого заплатит за свое поведение, которую он проявил в последние дни", - сказал командир снайперов полка, друг "Хват", которому Роман и спас жизнь в марте этого.

14 августа

Василий ЕВСТЕГНЕЕВ

лет 38

родом: из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области

остались: жена и две дочери

  Солдат Василь Євстегнеев
Солдат Василь Євстегнеев

Погиб при обстреле хутора Вольный на Луганщине.

Солдат, командир отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона в 72-й бригаде им.Чорних Запорожцев.

25 августа

Тихон "Тихон" КУРБАТОВ

лет: 26

родом: из города Северодонецк Луганской области

остались: родители и сестра

  Старший сержант Тихон "Тихон" Курбатов
Старший сержант Тихон "Тихон" Курбатов

Погиб в результате пулевого ранения головы во время обстрела оккупантов из пулемета под Горловка Донецкой области.

Старший сержант, командир взвода в батальоне "Айдар" 53-й бригады. ОМБр.

На срочную службу пошел в 2013 году. За два года подписал контракт, служил в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев. В составе "Айдара" воевал с 2017 года.

В мае 2019 награжден медалью "За воинскую службу Украине".

"Все время родителям обещал, что будет беречься, ну, знаете, что снайпер, это такая профессия военная, который скрывается, который вижидае долго-долго и в один момент он делает 1 выстрел. А сейчас, как немножко перемирие, пожалуй, мы немножко розхолодилися с этим перемирием", - рассказывает собрат Николай Матвиевский.

30 августа

Сергей "Сава" САВИНОВ

лет: 23

родом: из села Марьевка Баштанского района, Николаевской области

остались: мать

  Младший сержант Сергей Савинов
Младший сержант Сергей Савинов

Погиб от пули вражеского снайпера.

Младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

В июле 2019-го в боях на востоке Украины погибли 14 бойцов. Самому младшему из погибших в бою было 19 года, самой старшей - 48.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Сегодня отмечают 80 годовщину самой кровавой войны

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 118447
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 24373
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 23500
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 19827
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 16524
Донбасс
Пропускные пункты Донбасса сменили режим работы
Пропускные пункты Донбасса сменили режим работы Просмотров: 189
Боевики 20 раз обстреляли украинских военных: есть раненый
Боевики 20 раз обстреляли украинских военных: есть раненый Просмотров: 126
Жители ДНР хотят снова в состав Украины
Жители ДНР хотят снова в состав Украины
 2 Просмотров: 5517
США готовит "технологический прорыв"
США готовит "технологический прорыв" 1 Просмотров: 2638
Рассказали поучительную историю с фронта
Рассказали поучительную историю с фронта Просмотров: 639
Больше всего комментируют
25
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
9
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
6
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Голосов: 5707
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua