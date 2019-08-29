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четверг, 29 августа 2019 16:12

"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
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10 августа - 2 сентября 2014 года. Иловайск.
Фото: Мар'яна Чорнієвич
Доброволец спит в окопе в частном секторе в Иловайске. Фото: Маркиян Лысейко. 25.08.14
В этом кабинете держали оборону бойцы 3-го ОБСП "Донбасс". Мы воююем и умираем за то, чтобы Вы не знали войны. 21.08.14
На фото по центру украинские минометчики ведут обстрел позиций сепаратистов под Иловайском. с. Многополье. Фото: Саша Гляделов. 17.08.14
10 августа - 2 сентября 2014 года. Иловайск.

29 августа - годовщина расстрела украинских военных, которые выходили из окружения в Иловайске "зеленым коридором" летом 2014-го.

Кроме военных и медиков, из города вырывались и четверо журналистов - Макс Левин с LB.ua, Маркиян Лысейко с "Укринформа", Иван Любиш-Кирдей и Георгий Тихий с немецкого канала ARD.

Двое из них - Макс Левин и Маркиян Лысейко, а также Александр Гляделов и Максим Дондюк представили на центральном проспекте Львова несколько своих фотографий с Иловайска. Все они были в городе во время штурма и окружения.

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Эта документальная выставка о отвагу и мужество украинских воинов. О быте, оружие, настроения, ранения, смерть, улыбки и глаза. Они - часть той истории, осознание которой продолжается до сих пор.

Фотографии будут стоять на проспекте Свободы перед памятником Т. Шевченко до 20:00.

В этом году впервые 29 августа на официальном уровне определили Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также фотографы Макс Левин и Маркиян Лысейко являются авторами проекта Afterilovaisk. Команда проекта записывает интервью, снимает видео военных из своих фотографий, а также семьи погибших, чтобы задокументировать их воспоминания, размышления и свидетельства присутствия войск РФ в операции в Иловайске.

39 минут сегодня в Министерстве обороны Украины не умолкал Колокол памяти. Колокол и салютные выстрелы раздались 223 раза. Это почтили память 147 воинов Вооруженных сил и 76 военнослужащих других силовых ведомств Украины, погибших в Иловайске конце августа 2014-го.

Бои за город продолжались в течение всего последнего места того жаркого лета. О попытке освобождения Иловайская 10 августа 2014-го рассказал Андрей Леськив, доброволец батальона "Шахтерск".

Автор: Марьяна Чорниевич
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Дата
29
августа

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

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