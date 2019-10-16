270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя

Украинские разведчики группы К-2 с 54-й бригады показали видео успешной боевой операции на огневых позициях в зоне ООС.
Видео разместили в Youtube канале группы, чтобы зрители смогли почувствовать свое присутствие рядом с ними в бою.
"Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины понесли потери. После чего к делу стали разведчики К-2 ", - говорится в описании к видео.
Разведчиками была спланированная боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений. И одного дня по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.
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Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет несколько больше 270-ти метров.
Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны.
Ранее представители бригады неоднократно демонстрировали видео боев с беспилотников.
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