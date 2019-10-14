Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

"З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди та годинники п'ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посетил Донбасс - поздравил бойцов с Днем защитника

Також Зеленський ознайомився з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

До кінця 2019 року в Збройні сили завершать формування Командування військ зв'язку та кібербезпеки і Командування сил підтримки.