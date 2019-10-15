Российские диверсанты завязали бой возле Петровского

Возле села Петровского, в Донецкой области российские диверсанты атаковали украинских защитников.

Украинские воины были вынуждены пустить в ход оружие, написал журналист журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

В YouTube он выложил видео, на котором украинский морской пехотинец отстреливается от русских захватчиков.

"Бой у Петровского. Морпехи отстреливаются от диверсионной группы российских оккупантов", - написал он.

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Планом А пока есть Минские соглашения и переговоры "нормандской четверки". В случае провала Украина будет добиваться от мирового сообщества миротворческой миссии на Донбассе .

"У нас всегда есть план Б. Одна из таких идей - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира", - заявил глава МИД Вадим Пристайко после заседания комитета Европарламента по иностранным делам.