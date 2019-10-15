План Б: как будет действовать Украине в случае провала нормандского формата

Вадим Пристайко назвал запасной план Украины. Фото: zik.ua

Планом А пока есть минские соглашения и переговоры в нормандской четверке. В случае провала Украины будет добиваться от мирового сообщества миротворческой миссии на Донбассе .

"У нас всегда есть план Б. Одна из таких идей - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира", - заявил глава МИД Вадим Пристайко после заседания комитета Европарламента по иностранным делам, передает Укринформ.

По его словам, пока этот вариант даже не начинал реализовываться, поскольку ООН до сих пор не отправляла в Украину миссию, которая оценила возможность введения миротворцев. Пока приоритетом для Украины остаются минский и нормандский форматы.

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"У нас остается право защищать себя до конца, как и в каждой нации на планете. Мы сейчас не в той точке, когда просим о миротворческой миссии. Мы все верим, что достигнем прогресса в минском и нормандском форматах", - подытожил министр.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в Париже в середине ноября. Саммит может произойти после 7 дней прекращения огня и отвода легкого оружия.