Это последняя попытка Украины идти по пути Минских соглашений - Пристайко

"Нормандская четверка" может встретиться в середине ноября, говорит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Фото: armyinform

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в Париже в середине ноября. Саммит может произойти после 7 дней прекращения огня и отвода легкого оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Reuters.

"У нас есть некоторые даты... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем, - добавил Пристайко. - Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б".

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Итоговый документ будущей встречи лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - согласован только в части "формулы Штайнмайера", остальные вопросы обсуждаются, сказал Вадим Пристайко 12 октября.