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Боевики срывают разведения: Золотое обстреляли

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Боевики срывают разведения: Золотое обстреляли
олотое обстреляли из гранатометов. Условие разведения сил у населенного пункта - 7 дней тишины. Фото: unian.net

13 октября незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли из гранатометов Золотое 4.

"Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке оккупанты в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

Разведение сил возможно только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Кроме того, в воскресенье боевики совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь. Применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм - 7 мин, калибра 82 мм - 22 мины.

Всего за сутки противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

По договоренностям 2016 года возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Условие - 7 дней без обстрелов. Разведение реализовали в районе Станицы Луганской 30 июня этого года. На 7 октября планировали разведение войск у Золотого и Петровского, однако боевики не выполнили режим тишины.

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14
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