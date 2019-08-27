ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение

Подразделение 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго Сил специальных операций ВС Украины вернулся из многонациональных учений "Combined Resolve-XII".

Украинские специалисты были в составе сил имитации противника OPFOR (так называемые повстанцы. - Gazeta.ua).

Некоторые подробности участия в маневрах украинского подразделения рассказал командир этого подразделения майор Ян.

Фото: http://www.mil.gov.ua

Первые трое суток они вели разведку в глубоком тылу сил BLUFOR (так называемые проправительственные силы. - Gazeta.ua, идентифицировали высокоприоритетные силы "противника", их состав и расположение.

Определяли и передавали в свой штаб координаты баз логистического обеспечения, средств ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, ракетных и артиллерийских средств противника, пунктов управления всех уровней и тому подобное.

"За это время разведкой OPFOR разоблачили расположение всех подразделений BLUFOR. При этом определить дислокацию украинской механизированной роты удалось только на третьи сутки, с помощью беспилотника. Наши хорошо замаскировали свои позиции и технику, неожиданно для разведки меняли ночью позиции и районы сосредоточения ", - рассказал командир украинского отряда майор Ян.

Группы специального назначения действовали в тылу BLUFOR все десять суток учений, без выхода "на большую землю".

Запасы, питание и боеприпасы (холостые патроны), пополняли за счет "трофеев", захваченных в условного противника, использовали его захваченную технику. Каждую ночь проводили налеты на объекты совместно с разведкой OPFOR. А с началом активных боевых действий, когда BLUFOR пошли в наступление, группы начали самостоятельно выполнять меры, чтобы не выдать свое присутствие.

Украинский группам спецназа даже удалось организовали партизанское движение в населенных пунктах, что позволило оттянуть силы BLUFOR с переднего края.

Во время учений на полигоне искусственные населенные пункты заселяли статистами - нанятыми гражданскими гражданами, которые имитируют местное население и являются полноценными участниками учений, каждый из которых также оснащен системой лазерной имитации "Майлс".

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Через разветвленную агентурную сеть под носом BLUFOR удалось затопить город в тылу врага, скрыто инфильтрировать подразделения партизанского движения.

Ротная тактическая группа 93-й механизированной бригады Холодный яр участвовала в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR. В их состав вошла механизированная рота под командованием капитана Александра Борща. ЗА OPFOR - воевали спецназовцы 3 полка им. Святослава Храброго.