С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения

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Украинское сводное подразделение Вооруженных Сил Украины прибыл на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности что в городе Хоенфельс, Германия.

Здесь, на полигоне начинаются многонациональные учения Combined Resolve.12, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В этом году представители Вооруженных Сил Украины примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR. В их состав войдет механизированная рота 93 отдельной механизированной бригады на БМП под руководством капитана Александра Борща.

Перед командировкой за границу это подразделение "холодноярцев" вернулся из района проведения операции объединенных сил, где выполнял боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.

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В составе сил обозначения противника OPFOR действовать подразделение Сил специальных операций ВС Украины. Такое решение организаторов, как признаются участники учений от других стран, внесет динамичность и потребует принятия нестандартных решений в "неожиданности" украинских спецназовцев.

Ротный тактическая группа 93-й механизированной бригады Холодный яр отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve.