Рота "холодноярцев" будет тренировать американских военных

Бойцы 93 бригады Холодный яр поехали в Германию на учения НАТО "Combined Resolvе Х" / фото 93 бригада

Ротная тактическая группа 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve.

Они пройдут на полигоне вблизи города Хохенфельс, Бавария, сообщает пресс-служба бригады.

Многонациональные учения Combined Resolve проводятся командованием ВС США в Европе дважды в год в период ротации частей американской армии. К маневрам привлекаются войска союзников и стран-партнеров.

Учения продлятся по 27 августа 2019-го. В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих из 21 страны.

На этот раз Украину будет представлять ротная тактическая группа, созданная на базе механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

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У многих военных подразделения уникальный боевой опыт ведения наступательных действий летней кампании 2014-го, обороны Донецкого аэропорта, боев на Бахмутской трассе, под Докучаевском.

В середине июля бойцы 93-й отдельной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил. Почти год несли службу в районе Авдеевки Донецкой области.

Прошлогодние учения прошли с участием бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады. На заключительном этапе украинские солдаты получили задание подготовить оборону густонаселенного города Убенсдорфа. Силы украинцев состояли из десантно-штурмовой роты, усиленной танком. "НАТОвцы" атаковали батальонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии. "Взять" город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. Штурмовики "потеряли" 3,5 роты из 5 имеющихся.