Рота "холодноярцев" будет тренировать американских военных

Ротная тактическая группа 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve.
Они пройдут на полигоне вблизи города Хохенфельс, Бавария, сообщает пресс-служба бригады.
Многонациональные учения Combined Resolve проводятся командованием ВС США в Европе дважды в год в период ротации частей американской армии. К маневрам привлекаются войска союзников и стран-партнеров.
Учения продлятся по 27 августа 2019-го. В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих из 21 страны.
На этот раз Украину будет представлять ротная тактическая группа, созданная на базе механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады.
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У многих военных подразделения уникальный боевой опыт ведения наступательных действий летней кампании 2014-го, обороны Донецкого аэропорта, боев на Бахмутской трассе, под Докучаевском.
В середине июля бойцы 93-й отдельной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил. Почти год несли службу в районе Авдеевки Донецкой области.
Прошлогодние учения прошли с участием бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады.
На заключительном этапе украинские солдаты получили задание подготовить оборону густонаселенного города Убенсдорфа.
Силы украинцев состояли из десантно-штурмовой роты, усиленной танком.
"НАТОвцы" атаковали батальонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии. "Взять" город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. Штурмовики "потеряли" 3,5 роты из 5 имеющихся.
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