Украинские танкисты подбили несколько американских танков Abrams - учения НАТО

Украинские танкисты и десантники принимают участие в международных учениях НАТО Combined Resolve X.

Они проходят на военном полигоне вблизи города Хохенфельс, Германия, танки Т-84 доказали свою высокую эффективность в ходе учебных боев с техникой НАТО.

Фото: mil.gov.ua

Во время выполнения марша танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады на Т-84, совместно с ротой десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады, несколько раз вступали в бой с условным противником, который вел огонь из засады.

"В ходе столкновений были подбиты несколько вражеских танков Abrams. Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться к точке назначения", - сообщает Министерство обороны Украины детали выполнения учебных упражнений в рамках учений Combined Resolve.

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Кроме американских военнослужащих, среди наших союзников были латвийские, румынские и словенские военные. На вооружении батальона - танки Т-84 и М-84 (словенская модернизация танка Т-72 - Gazeta.ua), бронемашины 103 Spartan, MLI-84M, 107 Scimitar и БТР-80.

Противоположную сторону BLUEFOR представляют подразделения ВС Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США, вооруженные танками M1A2 Abrams, бронемашинами Rosomak, Bradley и САУ Paladin.

На первом этапе активной фазы, согласно легенде маневров, украинские подразделения в составе сил OPFOR отработают действия в наступлении. Рота десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады и танковый взвод от 14-й отдельной механизированной бригады совершили марш в заданный район. Украинские военнослужащие несколько раз вступали в бой с противником.

Десантники заминировали важные пути сообщения и вместе с танкистами устроили засаду.

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Во время этих учений используется современная лазерная система имитации боя MILES, которая позволяет практиковать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.

После завершения учений украинские танкисты примут участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, которые будут проходить в учебном центре командования подготовки 7-й армии США, (Графенвер, Германия). В них примут участие лучшие танковые подразделения вооруженных сил девяти стран НАТО.