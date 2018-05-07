Украинские танкисты два дня удерживали важную высоту

Фото: Генеральний штаб ВСУ

Украинское сводное подразделение два дня удерживало важную высоту близ городка Равенсдорф в рамках международных военных учений Combined Resolve X в Германии.

После нескольких неудачных попыток выбить оттуда десантников и танкистов, противник прекратил штурмовать данный район, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Наши силы насчитывали два БТР-80, два танка Т-84 и автомобиль HMMV.

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Сейчас десантно-штурмовая рота готовится отработать сценарий боя в городе. Военнослужащие Вооруженных сил Украины организовывают оборону одного из населенных пунктов.

На побережье Азовского моря произошли крупнейшие с начала года учения с привлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники. Обучение провели бойцы отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады, говорится в сообщении Минобороны.