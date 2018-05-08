"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО

Актеры, играющие роль гражданского населения в учениях НАТО Combined Resolve X. По легенде, их поселок взяли под контроль силы OPFOR, куда входят и украинцы. Фото: Olexij BobovnikovФ

Украинские десантники и танкисты продолжают участвовать в авчаннях НАТО Combined Resolve X.

Украинцы входят в силы OPFOR - повстанцев или вражеских к НАТО военных формирований.

8 мая, бойцы OPFOR получили приказ выдвинуться в поселок Исвинг и занять его оборону. В состав группы вошли представители ВС Украины, Румынии и США. Общая численность подразделения - около 40 солдат и два БТР-80.

Силы BLUЕFOR получили приказ выбить из поселка противников. В них входит польский механизированная рота на бронетранспортерах "Rosomak", албанский пехотная рота и литовский спецназ. С воздуха силы их поддерживала пара американских боевых вертолетов.

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Согласно замыслу учений, оборону пришлось занимать востока. Противник значительно превосходил наш сводное подразделение как по численности, так и по огневой мощи. Поэтому задачей было сдерживать его как можно дольше, а когда он соберет все силы к поселку, вызвать огонь артиллерии.

Международные учения НАТО Combined Resolve X - проходят на военном полигоне вблизи города Хохенфельс в Германии. В учениях задействованы 3,7 тыс. солдат из разных стран. Украинцы с союзниками выступают агрессором, по легенде. Им противостоят силы Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США. Во время учений используется современная лазерная система имитации боя MILES. Она позволяет практиковать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.

По данным участника учений, десантника Алексея Бобовникова, украинцы снова поломали план международных учений (в НАТО не против импровизации действий подразделений - Gazeta.ua).

"Участники учений часто входят в роль - бывалые "местные" рассказали, что случалось во время учений и до бунтов доходило: "жители" бросали по OPFOR бутылки, устраивали митинги, все такое. Те тоже не оставались в долгу - могли и "пристрелить" пару местных, чтобы другим неповадно было. Пришли в город украинцы. Организовали пункт первой помощи, раздачу сухпайков (украинских, кстати. Даже очередь стояла), перетерли с "мэром", порешали с полицией общий план поддержания порядка", - пишет он.

Все "местные" - специально нанятые актеры, которые играют роль жителей городов и поселков.

"Теперь "местные" топят нас и угощают бойцов шоколадками, "мэр" рассказал, откуда и как могут зайти в город и показал подземные ходы. Мы теперь их защитники", - добавляет он.

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Украинские танкисты и десантники принимают участие в международных учениях НАТО Combined Resolve X. Они проходят на военном полигоне вблизи города Хохенфельс, Германия, танки Т-84 доказали свою высокую эффективность в ходе учебных боев с техникой НАТО.