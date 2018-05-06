В Эстонии военные отработали тактику обороны от "России"

В Эстонии военные учились защищаться от кибератаки вымышленного государства, как считают СМИ от России. Фото: Uc

В Эстонии военные НАТО провели международные учения Locked Shields, во время которых отрабатывали тактику обороны от кибератаки со стороны вымышленной страны.

Однако издание The Washington Post заметил удивительное сходство между так называемой "выдуманным государством" и Россией.

Во время учений была отработана ситуация, при которой хакеры страны Кримзонии атаковали Бериллию и оставили ее без мобильной связи и водоснабжения. Также по сценарию была атакована энергосистема, а улицы городов заполнили агрессивно настроенные протестующие. Ситуация осложнилась и тем, что враждебные хакеры взломали беспилотник, который в результате падения убил нескольких солдат НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солдат-контрактник погиб на учениях

Сценарий учений, как считают в The Washington Post, очень похож на события 2007 года. Тогда российские хакеры провели ряд атак на парламент Эстонии, местные СМИ, банки и интернет-провайдеров страны.

Украинские танкисты и десантники принимают участие в международных учениях НАТО Combined Resolve X. Они проходят на военном полигоне вблизи города Хохенфельс, Германия.