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среда, 09 мая 2018 18:17

Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО

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Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО
Украинский Т-84 в городе Убенсдорф прикрывает пехоту / фото: Алексей Бобовникова

В Германии прошел последний этап совместных международных учений "Combined Resolve X".

На заключительном этапе международных военных учений украинские солдаты получили задание подготовить оборону густонаселенного города Убенсдорфа, сообщают в Минобороны.

Силы украинцев - десантно-штурмовая рота усиленная танком.

"Натовцы" атаковали батальонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии.

Взять город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. Штурмовики потеряли три с половиной роты из пяти имеющихся.

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Международные учения НАТО Combined Resolve X - проходят на военном полигоне вблизи города Хохенфельc в Германии. В учениях задействованы 3,7 тыс. Солдат из разных стран. Украинцы с союзниками выступают агрессором, по легенде. Им противостоят силы Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США. Во время учений используется современная лазерная система имитации боя MILES. Она позволяет практиковать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью.

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Из-за нехватки времени, военные не по полной реализовали собственные идеи, пишет у себя на Facebook десантник и участник учений Алексей Бобовников.

"Жаль конечно что не было времени разыграть защиту по полной - время поджимало, поэтому и нашу танковую засаду которая должна была ударить с тыла наступающим, когда те втянутся в бой приказали "отставить" (и американские Абрамсы тоже не участвовали, в результате), да и сами укрепленные дома, которые никак не могли взять просто "разрушили артиллерией, все умерли". Но многие адреналина получили все, я гарантирую это", - пишет десантник.

Его поразило, как американцы используют систему имитации огня MILES.

"Посмотрел вблизи как американцы играют бой в MILES - удивился насколько" достоверно "они играют. На тех кого система идентифицировала" раненым "набрасываются медики, отрабатывают тактическую медицину и эвакуацию просто со всей пролетарской ненавистью, иначе не скажешь. В целом, мое мнение о возможности использования MILES для военных учений еще сильнее возросло", - добавил он.

Танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины совместно с ротой десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили четыре американских танки "Абрамс" на международных учениях НАТО.

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