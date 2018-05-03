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вторник, 08 мая 2018 18:47

Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
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Чем ближе День победы - тем сильнее Российскую Федерацию накрывает военно-патриотический психоз.

"Победобесие" в России с каждым годом становится все более циничным и страшным.

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Фото: twitter.com/KrimRt
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Слово "победобесие" изобрел профессор Санкт-Петербургской духовной академии Георгий Митрофанов еще в 2005 году. Так он откликнулся на события, связанные с празднованием 60-летия победы в войне с нацистской Германией.

В 2004 году несколько журналистов в Сибири запустили акцию "Бесмертний полк" - прошлись по городу с фотографиями своих родственников-ветеранов.

Уже в следующем году акцию подхватили российские власти - по всей стране начались марши с фотографиями солдат Красной армии. С каждым годом акция уже стала на службу пропагандистам из власти. На нее начали сгонять бюджетников, нести фотографии палачей из НКВД и даже портреты российских царей.

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Кроме того, с 2005 года в РФ стала популярной "георгиевская лента". Оранжево-черную ленту, как символ борьбы с нацизмом и фашизмом начали раздавать пропагандисты с 2005 года. Сегодня лента стала символом агрессии России в мире. Она запрещена в Украине и странах Балтии.

К 9 мая ленту начали изображать где только можно - от пищевых продуктов до официальных документов.

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Подарок ветерану из Новочеркасска
"Бабушка пережила войну, чтобы в 95 лет на свой заслуженный кровью праздник, получить от чиновников просроченный сухпаек армии России", - говорится в описании к видео.

Странные акции, посвященные 9 Мая, проходят не только в населенных пунктах РФ, но и за рубежом

На Евровидение в Португалии представитель РФ Юлия Самойлова приехала с целой групой поддержки, которая была увешана георгиевскими лентами и красными флагами. Но без казуса не обошлось - красный флаг с ликом Ленина имел надпись на украинском языке: "Пролетарі всіх країн єднайтесь".

Автор: РИА
  Конкурсантка от РФ на Евровидении приехала со своей "ватной" групаю поддержки. Cамое смешное - надпись на красном флаге украинской
Конкурсантка от РФ на Евровидении приехала со своей "ватной" групаю поддержки. Cамое смешное - надпись на красном флаге украинской

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А вот так о победе СССР во Второй мировой войне рассказывали адепты "победобесия" в Мадриде.

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А так свидетели секты "свидетели победы" выступали перед Белым домом в Вашингтоне, США.

9 мая в Украине официально не отмечается с 2016 года. Вместо этого ввели государственный праздник 8 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 9 мая также не отмечается в странах Балтии - Латвии, Эстонии и Литве.

Автор: Gazeta.ua
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