9 мая Порошенко вылетает за границу

Президент Петр Порошенко 9 мая летит в Германию. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко 9-10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"В рамках программы пребывания запланировали трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, а также встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Макрона.

Перед вылетом в Германию Глава государства примет участие в мероприятиях к 73-й годовщине победы над нацизмом.

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9 мая в Украине официально не отмечают с 2016 году. Вместо этого ввели государственный праздник 8 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 9 мая также не отмечают в странах Балтии - Латвии, Эстонии и Литве.