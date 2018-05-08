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вторник, 08 мая 2018 15:28

Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой

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Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
"Со щитом или на щите": в Коломые встретили бойцов 10-й бригады с Востока / фото: kolomyia.today

В сети выложили видеоролик, как домой вернулась 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.

На кадрах видно, как бойцы подразделения выезжают на танках и БТРах с железнодорожного вокзала города Коломыя, Ивано-Франковская обл.

"Город Коломыя встретил нас так, как встречает семья повернувшогося с войны бойца. Она ждала нас, переживала за нас, готовилась к нашему приезду. Обустраивала наше жилье, и готовила подарки", - говорится в аннотации.

В воскресенье бойцов встретили на главной площади города. Здесь состоялись торжества.

"К сожалению, на передовой не обошлось без потерь. Много раненых, а восемь защитников отдали свои жизни за Украину", - рассказал командир бригады Василий Зубанич.

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Украинский рок-коллектив Kozak System посвятил трек бойцам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Идея написать песню о тех, кто воюет в горных бригадах, возникла у командира взвода "Эдельвейс" Глеба Бабича.

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