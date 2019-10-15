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вторник, 15 октября 2019 16:22

Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе

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Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе
Украина может скупать оружие в США. Фото: ua.news

Киеву позволили закупать вооружение США для нужд ВСУ.

Вместе с этим ПТРК Javelin могут быть размещены в любом регионе Украины, пишет, LB.ua

Также США утвердили самый большой бюджет помощи Украине, он составит 700 млн долларов.

"Процедура такова: сейчас 250 млн долларов идет по линии Пентагона. Это - прямая помощь Украине, и она не включает закупку", - говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он добавил, что в отличие от первой партии ПТРК, которая поступила в Украину в виде помощи, вторая является закупкой.

"Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продаж между правительствами", - отметил дипломат.

Он отметил, что это не является коммерческой продажей.

"Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам, или захваченны ими", - отметил бывший посол.

Валерий Чалый также отметил, что эти ПТРК могут быть использованы на Донбассе.

"Теперь эти новые ПТРК, когда они будут закуплены, мы сможем использовать по своему усмотрению. И располагать их там, где хотим. В частности, и на Востоке Украины. Я согласен с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизнь наших воинов. Когда мы получили первые Javelin, то количество атак российских оккупационных войск на ключевых направлениях уменьшилась. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху, - пояснил Чалый.

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Дипломат добавил, что Украина занимает первые позиции за получением помощи США.

"Сейчас Украина получает одно из крупнейших пособий в мире со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, которыми Израиль или другие союзники США, Египет частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов. Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совершенно иного уровня", - добавил дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса активнее помогать Украине.

"Через несколько недель вся Североатлантический совет посетит Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украины. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о поддержке основанного на правилах порядке, имеет большое значение для всех нас", - заявил он во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

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