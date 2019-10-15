"Страны НАТО должны больше помогать Украине" - Столтенберг

Столтенберг отметил, что Европа должна больше помогать Украине. Фото: 5.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса активнее помогать Украине.

"Через несколько недель вся Североатлантический совет посетит Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украины. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о поддержке основанного на правилах порядке, имеет большое значение для всех нас", - заявил он во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане должны играть реформы.

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"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину ... модернизация оборонных и силовых институтов - это также лучший способ продвижения к членству", - сказал Столтенберг.

После инцидентов в Керченском проливе и захват украинских кораблей в НАТО решили также усилить сотрудничество с Украиной в морской сфере, поработать с военно-морской академией в Одессе.

"Мы предоставляем практическую поддержку, политическую поддержку, и совершенно неприемлемо то, что сделала Россия, незаконно аннексировав, захватив часть другой страны, незаконно аннексировав Крым и продолжая дестабилизировать восточную Украину", - добавил он.

Украина должна продолжать реформы и получить План действий по членству в НАТО. Однако действующая власть не делает шагов в этом направлении. Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.