На Донбассе объявили полную боевую готовность

На полигонах "Южный" в Донецкой области и и "Центральный" в Луганской области, одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.
"При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", сообщается на сайте министерства обороны Украины.
Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).
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В интернет-сети неравнодушные собирают деньги для семьи погибшей 15 октября Ярославы Никоненко, жительницы Миргорода, украинской военной сто первый отдельной бригады охраны Генштаба.
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