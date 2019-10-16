На Донбассе объявили полную боевую готовность. Фото: slovoidilo.ua

На полигонах "Южный" в Донецкой области и и "Центральный" в Луганской области, одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.

"При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "ПОЛНАЯ", сообщается на сайте министерства обороны Украины.

Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).

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