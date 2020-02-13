За каждый час перелета получаю 300 гривен — стюардесса о работе в Иорданских авиалиниях

Наталья Изюменко из Киева с 2004 года живет в Аммане и работает стюардессой иорданских авиалиний.

"Не могу сказать, что это была моя мечта. На то время мне было 20 лет и я искала работу по профессии. Тогда еще училась на последнем курсе КПИ на факультете социологии и каждый вторник покупала газету "Авизо". В один вторник газета не вышла в печать и я купила другую - "Работа и обучение", на которую до этого даже не смотрела. Именно в ней нашла объявление о работе в королевских иорданских авиалиниях. Это выглядело на то время какой-то невероятной сказкой. Не верилось, что могло быть правдой" - говорит Наталья.

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Требования работодателей были просты: от 18 до 31 года, нет судимости, средний уровень английского языка, диплом любого университета и приемлемый вес. Предлагали зарплату около $2 тыс., бесплатный перелет в Иорданию, бесплатное 3-х месячное проживание во время учебы в небольшом отеле с 2-х разовым питанием, бассейном и спортзалом. А также стипендию $150 в месяц.

"Мой первый рейс был Аман-Берлин Мюнник Аман. Это был очень долгий день. Меня забрали из дома в 6 утра и вернулась домой уже после полуночи. Я хотела бежать, не понимала чего это занимает столько времени. На первом полете кто-то из пассажиров блевал, были и такие, что боялись лететь", - говорит Наталья.

Кроме зарплаты стюардессам оплачивают каждый час перелета и командировки. За час перелета платят 12 долларов или 300 гривен.

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