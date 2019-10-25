Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии

Фото: ZIMA

Мария Марченко рассказывает о ценах на жизнь в столице Австрии, основываясь на собственном опыте, пишут на ресурсе ZIMA .

Переезд в Вену

Как и практически в любую другую европейскую страну в Австрию можно переехать двумя основными способами: учиться или работать. Есть программа для финансово независимых, для которой нужен стартовый капитал и которая не дает право работать, по крайней мере, первое время.

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Чтобы переехать учиться, нужна или стипендия, или сбережения, которые гарантируют вам доход из расчета €900 с копейками в месяц. Это для тех, кто старше 24 лет. Чуть меньше эта сумма для более молодых – около €6 000 на год.

Переехать работать, во-первых, можно как высококвалифицированный работник. Надо набрать определенное количество баллов по установленной шкале. Можно выехать по визе для поиска работы (дается на 6 месяцев, финансовые требования такие же, как и для студентов). А можно – с имеющимся трудовым контрактом. Виза при этом первый год будет привязана к работодателю и менять работу нельзя. Существует и минимум по зарплатам – €2100 для работников до 30 лет без учета надбавок по коллективному договору.

Автор: ZIMA Местные передвигаются на велосипеде или городском транспорте

Поисками работы лучше заняться заранее, потому что полгода может оказаться недостаточно. А для некоторых профессий для начала надо будет подтверждать диплом. На это могут уйти не месяцы, а годы.

Если нужное количество баллов не удается набрать, то можно проверить список востребованных профессий и попробовать найти работу в этих областях. Но имейте в виду, данный тип визы выдается только с уже существующим контрактом. Список профессий обновляется каждый год и в нем традиционно много инженерных направлений.

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Помимо этого, есть специальные программы и визы для ученых и научных сотрудников, людей, связанных с искусством. Еще наниматель может доказать, что в Австрии такого, как вы не найти, а работодатель готов вам платить минимум около €2500 в месяц. Или около €3000, если вам больше 30 лет. Условиями выдачи визы служат также наличие страховки и жилья.

Аренда жилья в Вене

В Вене можно снимать жилье недорого, как правило, в двух случаях: если вы студент, а значит, можете претендовать на общежитие, или если готовы жить в "коммуналке" (WG), то есть делить квартиру с еще несколькими людьми. Или же если искать квартиру в менее удобных районах. Но в Вене, на самом деле, нет неблагоприятных районов. Просто где-то может быть не так удобно или одиноко, но реальной опасности нет.

Автор: ZIMA Комната в хорошем общежитии стоит € 400-500

Приличную комнату в WG можно найти за €400-500, хотя придется попотеть, влюбить в себя соседей и опередить других претендентов. В Австрии, как и в Германии, в WG живут довольно долго, пока не обременены семьей, потому что так и дешевле, и веселее. Мой опыт WG двоякий: были и отличные соседи, и люди, с которыми отношения не сложились, хотя и конфликтов не было. В определенный момент мне не захотелось больше делить квартиру с малознакомыми людьми.

Квартира с одной спальней вряд ли будет стоить меньше €800 без учета коммунальных услуг, а если будет, то за нее будет сражаться целая армия желающих или она будет расположена далековато от центра.

Вену условно можно разделить на три части двумя кольцевыми дорогами. Внутри первого кольца (Ring и обводной канал) находится первый район со всеми основными достопримечательностями. Там много туристов и мало квартир, доступных для съема, а потому – очень дорого.

Автор: ZIMA Ужин с напитками обойдется в €20-30

Вновь прибывшие в Вену стараются селиться между первым и вторым кольцами (между Ring и Gürtel), в районах от 2-го до 9-го. Каждый из районов обладает своим характером и у каждого есть свои фанаты. Так что каждый житель Вены будет называть самыми прекрасными районами абсолютно разные части города. Для меня это 8-й и 9-й, для одних друзей 2-ой, для других 4-ый. Каждому свое.

Самые дешевые квартиры из центральных районов можно найти, пожалуй, во 2-ом и 3-ем районах. Во 2-ом есть участки, считающиеся неблагоприятными, а также давно не реставрировавшиеся дома, а значит, может не быть лифта. Часть 3-го района дешевая, потому что довольно спокойная и даже немного пустынная. Есть и не очень удобная в плане инфраструктуры часть. И она дальше от центра по сравнению с некоторыми районами за вторым кольцом. В среднем, во 2-9-м районах квартира для комфортной жизни двоих взрослых с коммунальными платежами обойдется в €1200-1300.

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Большинство квартир сдается без мебели, а иногда и без встроенной кухни, поэтому в бюджет на переезд придется включить пару тысяч на обстановку. Новые дома (Neubau) в среднем обойдутся дешевле за счет чуть более низкой коммунальной платы и платы за обслуживание, чем Altbau (старые дома). Преимущество последних – в очень высоких потолках, красивых подъездах, паркете, в инстаграмном антураже, а в новых домах будет лучше шумоизоляция, гарантированный лифт, балкон.

Автор: ZIMA Квартира с одной спальней стоит минимум €800 без учета коммунальных услуг

Коммунальные платежи (электричество, газ, вывоз мусора, интернет, телевизор) в среднем обходятся примерно в €150-200 для однокомнатной квартиры. Дополнительно нужно оплачивать около €25 в месяц, это налог за пользование телевизором и радио, даже если вы их не включаете, но у вас есть телекабель.

Помимо аренды нужно будет заплатить залог (Kaution, 1-2 арендные платы), юридический сбор за заключение договора (1% от суммы в договоре) и, чаще всего, вознаграждение маклеру (Provision, 2-3 арендные платы + 20% налог). При этом, Kaution вернется, если вы оставите квартиру в приличном состоянии, а вот с Provision придется распрощаться. Иногда предыдущие квартиросъемщики предлагают Ablöse, то есть возможность выкупить мебель, но лично я ни разу не видела адекватное сочетание "цена-качество" в таких случаях, наверное, надо было торговаться.

Передвижение по Вене

Кроме нескольких зимних месяцев (зимы редко снежные, но довольно влажные и ветреные) по Вене комфортно передвигаться на велосипеде. Собственный велик можно купить не очень дорого с рук или вложиться в новый, но тогда лучше добавить к расходам и страховку.

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Многие обходятся городскими велосипедами Citybike, которые по сути вообще практически бесплатные: регистрация €1. В каждой поездке первый час бесплатно, а за час вы доберетесь практически в любую точку Вены. Лично я очень не люблю сами велосипеды Citybike. Они тяжелые и неповоротливые. Недавно появились новые системы аренды с более легкими велосипедами и без привязки к месту парковки, тоже недорогие.

Общественный транспорт в Вене очень удобный и, если пользоваться регулярно, то недорогой. На год можно купить абонемент за €365 (UPD: годовой абонемент на 24 евро подорожал, а такая красивая цифра была…).

В центре Вены дорогие аренда и кафе, потому что много туристов и старой архитектуры

Билеты на поезда часто дороговаты. С государственной компанией ÖBB конкурирует частная Westbahn, поэтому на некоторых направлениях, например, в Линц или Зальцбург, можно путешествовать недорого. Стандартная цена – €19,5 до Линца, €25 – до Зальцбурга. Если брать заранее и на определенный поезд, у ÖBB можно найти билеты еще дешевле. Но если вы не умеете планировать заранее, а более дешевый Westbahn не ездит туда, куда надо вам, например, в Инсбрук, то есть смысл за €66 евро купить годовую дисконтную карту. Она будет давать 50%-ную скидку на другие билеты. И в Инсбрук можно будет съездить за €36, а не за €72.

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Машину в Вене чаще всего покупают семьи с детьми, большинство же моих знакомых обходятся подпиской на местный каршеринг, чтобы не мучаться со страховкой, парковкой и налогами. За полтора года в Вене у меня лично необходимости в машине не возникало никогда. В крайних случаях, когда общественного транспорта и велосипеда не хватало, на помощь приходил Uber. Наверное, именно по этой причине я до сих пор не обзавелась местными правами. А еще их замена обойдется примерно в €1000.

Супермаркеты и рестораны

По моим ощущениям, еда в супермаркетах дороже российской и немецкой, но дешевле, чем в Англии. Концентрация супермаркетов в Вене довольно высокая. Но это не создает конкуренцию и, наоборот, заставляет их повышать цены. При этом дешевых дискаунтеров, как в Германии, намного меньше. В этнически разнообразных районах много неевропейских магазинов и минимаркетов. Есть рынки выходного дня с фермерскими продуктами, более дорогие, но зато вкусные. Мне кажется, на продукты у меня уходит не меньше €200-250 в месяц.

Автор: ZIMA Зарплаты € 2500 в месяц и около € 3000, если человеку больше 30 лет

Из-за туристической популярности Вены рестораны в городе остаются дорогими. А ужин с напитками обойдется в €20-30, а то и больше.

Развлечения и культурная программа

В Вене бурлит культурная жизнь на любой вкус, но самое интересное чаще всего и дорогое. Музеи стоят €12-15. Поэтому местные жители стараются покупать годовые абонементы (€40-60, в зависимости от музея) или использовать редкие бесплатные дни или часы в музеях. На концерты классической музыки, оперу или балет подешевле можно сходить, если купить стоячие места (€10 в главной опере, €5 в Theater an der Wien). На самых известных исполнителей или постановки скорее всего придется занимать очередь на покупку стоячих мест еще с утра. Цена же на сидячие места в главную оперу с нормальным обзором стартует с €60.

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В Вене проходит несколько кинофестивалей с очень интересной программой. Постоянно идут киноретроспективы, показы немого кино под музыку. Цена на билеты, как правило, варьируется в пределах €8-11.

Хватает и бесплатных развлечений: рождественские и пасхальные ярмарки, ежегодные фестивальные недели с масштабным концертом в Шенбрунне.

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.