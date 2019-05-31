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пятница, 31 мая 2019 15:05

В Польше провели "перепись" украинских студентов

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В Польше провели &quot;перепись&quot; украинских студентов
В Польше провели "перепись" украинских студентов. Фото: korrespondent.net

На учебе в Польше находятся 40 тыс. украинских студентов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Украинские студенты должны будут вернуться в Украину, чтобы строить современное государство, считает глава МИД Польши, пишет УНИАН.

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"В Польше сейчас учатся 40 тысяч студентов, и каждый университет может найти этих представителей вашего общества... Мы поздравляем их, приглашаем их", - сказал Чапутович.

Студенты из Украины должны пользоваться полученными во время обучения в Польше и других европейских странах знаниями и навыками, чтобы вернуться на Родину и построить современную украинскую государство, говорится в сообщении.

За год безвиза Польша стала одним из основных игроков на рынке в Украине. Предприниматели соседнего государства инвестируют в экономику и строят новые предприятия, в частности деревообрабатывающее "Барлинек" в Виннице, завод по изготовлению керамики "Церсанит" в Новоград-Волынском, "Мостосталь" - в Житомире.

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