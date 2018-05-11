Українці витворили сервіс, яким користується президент Аргентини та сейм Польщі

Автор: biz.liga.net Стартаперы из Винницы и Тульчина создали популярный онлайн-сервис для видео-трансляций

Стартаперы из Винницы и Тульчина создали онлайн-сервис, которым пользуется президент Аргентины и сейм Польши.

Приложение Restream - это сервис для онлайн-трансляций, которые можно делать на 30 платформах одновременно, включая Facebook, Youtube, Periscope, Twitch и другие, пишет biz.liga.net.

Чтобы привлечь инвестиции, ребята рассылали письма в мировые СМИ, инвесторам и бизнесменам.

"Мы были настолько отчаянные, что писали всем: и Илону Маску, и Ричарду Брэнсону, фондам A16, Sequoia, всем журналистам, - говорит соучредитель стартапа Александр Худа, - Однажды у нас произошел всплеск по трафику. Вижу, около тысячи человек сразу зарегистрировались. Оказалось, ТесһСгипсһ (одно из самых известных в мире tech-изданий) опубликовал о нас статью".

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Через 8 месяцев после старта, стартап получил первые $50 тысяч. Еще за год компания привлекла - $500 тысяч. В феврале этого года украинцам удалось договориться о - $4,5 млн в обмен на часть акций.

За три с половиной года сервис провел около 27 млн трансляций. Этот контент посмотрели более 300 млн зрителей.

Украинские семьи Виктор и Татьяна Алексин и Павел и Юлия Пранины построили компанию по производству кожаных аксессуаров в США.