Українці витворили сервіс, яким користується президент Аргентини та сейм Польщі

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 756
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 675
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2169
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1801
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2952
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51893
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3366
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7776
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
17
7
5
5
10
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
&quot;Липкая жара, шум и ужасные запахи&quot; - украинка рассказала, как живет в Таиланде
"Липкая жара, шум и ужасные запахи" - украинка рассказала, как живет в Таиланде
Украинка победила на конкурсе красоты в США
Украинка победила на конкурсе красоты в США
Видео
Все видео
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
4 Просмотров: 12204
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2592
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7767
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6777
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
1 Просмотров: 909
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
воскресенье, 13 мая 2018 00:15

Українці витворили сервіс, яким користується президент Аргентини та сейм Польщі

  Комментировать
Автор: biz.liga.net
  Стартаперы из Винницы и Тульчина создали популярный онлайн-сервис для видео-трансляций
Стартаперы из Винницы и Тульчина создали популярный онлайн-сервис для видео-трансляций

Стартаперы из Винницы и Тульчина создали онлайн-сервис, которым пользуется президент Аргентины и сейм Польши.

Приложение Restream - это сервис для онлайн-трансляций, которые можно делать на 30 платформах одновременно, включая Facebook, Youtube, Periscope, Twitch и другие, пишет biz.liga.net.

Чтобы привлечь инвестиции, ребята рассылали письма в мировые СМИ, инвесторам и бизнесменам.

"Мы были настолько отчаянные, что писали всем: и Илону Маску, и Ричарду Брэнсону, фондам A16, Sequoia, всем журналистам, - говорит соучредитель стартапа Александр Худа, - Однажды у нас произошел всплеск по трафику. Вижу, около тысячи человек сразу зарегистрировались. Оказалось, ТесһСгипсһ (одно из самых известных в мире tech-изданий) опубликовал о нас статью".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сумму, которая нужна на переезд в Польшу

Через 8 месяцев после старта, стартап получил первые $50 тысяч. Еще за год компания привлекла - $500 тысяч. В феврале этого года украинцам удалось договориться о - $4,5 млн в обмен на часть акций.

За три с половиной года сервис провел около 27 млн трансляций. Этот контент посмотрели более 300 млн зрителей.

Украинские семьи Виктор и Татьяна Алексин и Павел и Юлия Пранины построили компанию по производству кожаных аксессуаров в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Українці витворили сервіс, яким користується президент Аргентини та сейм Польщі». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 132399
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 75049
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 Просмотров: 48434
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 45000
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину Просмотров: 25979
Диаспора
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
17
 Просмотров: 2673
"Украинский язык выучила за месяц", - волонтер Корпуса мира США
"Украинский язык выучила за месяц", - волонтер Корпуса мира США
 1 Просмотров: 306
Диаспорянин организует для канадцев туры в Украину
Диаспорянин организует для канадцев туры в Украину Просмотров: 162
Сломан череп и откушен язык - избили украинских заробитчан
Сломан череп и откушен язык - избили украинских заробитчан Просмотров: 18339
Украинец рассказал, как купить жилье в США
Украинец рассказал, как купить жилье в США Просмотров: 7209
Больше всего комментируют
35
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
17
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
3
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Голосов: 131
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua