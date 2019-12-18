 
Ексклюзивы
1/5
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 639
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 954
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1431
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2727
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2529
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 549
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2970
Фото
Все фото
5
5
6
6
16
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 954
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 486
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2637
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 801
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 00:15

Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
5

  Комментировать

Многие знакомые героини поехали учиться за границу сразу после школ
Фото: Из открытых источников
Без диплома и опыта работу студентов не берут на различные должности
В Ванкувере не обращают внимание на канадское гражданство, потому что в городе много стидентив из других стран
В школе украинская молодежь ездит на летние языковые программы в Канаду
Языковой барьер всегда будет, даже если учить английский со школы

Своими впечатлениями от переезда в Канаду поделились выпускница Университета Томпсон Риверс Лиза, пишут на studway.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии

Когда я отправилась к киевскому вузу из родного Кропивницкого, мне было 16, и переезд мерещился шагом в неизвестное, в страшную взрослую жизнь.

Большинство моих знакомых украинцев переехали учиться в Канаду сразу после окончания школы, в 16-18 лет. Смело, не так ли? Некоторые из них сначала приезжали на летние программы изучения английского во время обучения в средней школе. Так они познакомились с Ванкувером, канадской культурой и стилем жизни. Поэтому, когда приезжаешь во второй раз, уже на долгое время, оказывается, что это совсем не страшно: страна теперь кажется знакомой, тебя даже могут ждать друзья-украинцы, которых ты встретил во время летнего обучения. Впрочем, появляются новые взрослые проблемы.

Автор: Из открытых источников
  Без диплома и опыта работу студентов не берут на различные должности
Без диплома и опыта работу студентов не берут на различные должности

Не догадывалась, что будет настолько трудно. Неизбежный языковой барьер, даже если учить английский с первого класса, незнакомый подход к обучению, депрессивные ванкуверские дожди, первая длительная разлука с родными, потребность зарабатывать деньги — это все заставляет время от времени задумываться над вопросом: "Оно того стоит?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На счету надо иметь $10 тысяч" - украинка рассказала, как переехать в Канаду

В течение первого года после переезда каждый студент доходит до пиковой точки истощения и раздражения. Кто-то просит родителей забрать домой, кто-то впадает в депрессию и борется с ней самостоятельно. "Я поняла, что теряю голову от тоски по дому, когда сидела в университете между парами и то включила гимн Украины в наушниках. Я слушала и думала: "Что я здесь делаю ?!" Это звучит депрессивно, однако теперь я счастлива. Просто стоит признаться, что были тяжелые периоды", - поделилась Лиза, выпускница Университета Томпсон Риверс.

Автор: Из открытых источников
  В Ванкувере не обращают внимание на канадское гражданство, потому что в городе много стидентив из других стран
В Ванкувере не обращают внимание на канадское гражданство, потому что в городе много стидентив из других стран

Жизнь в Ванкувере не из дешевых, поэтому украинские студенты стараются как можно быстрее найти работу и начать обеспечивать себя самостоятельно. Конечно, без опыта и диплома почти не берут на высокооплачиваемые позиции, но вакантное место на кассе, в магазине, гостинице или кафе получить можно. Ванкувер — город международного студенчества, поэтому акцент и неканадське происхождение не пугают работодателей. Одновременно учиться и работать в Канаде сложно, ведь в обоих местах от тебя ожидают полной отдачи и постоянной работы над собой. Однако, как бы ни была работа, она улучшает английский, приносит деньги, пополняет резюме и помогает приобрести коммуникативных навыков.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

studway.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 41511
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 16515
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 15804
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8073
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 6129
Диаспора
Громкие молитвы и несведущие таксисты: как украинка привыкала к арабской страны
Громкие молитвы и несведущие таксисты: как украинка привыкала к арабской страны Просмотров: 801
Украинка продает собственную девственность в США
Украинка продает собственную девственность в США Просмотров: 2475
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
5
 Просмотров: 1953
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
6
 Просмотров: 5013
"Нужно знать три языка и диалекты для трудоустройства" - украинка о жизни в Бельгии
"Нужно знать три языка и диалекты для трудоустройства" - украинка о жизни в Бельгии Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
10
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 599
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua