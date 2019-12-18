Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере

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Своими впечатлениями от переезда в Канаду поделились выпускница Университета Томпсон Риверс Лиза, пишут на studway.com.ua.

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Когда я отправилась к киевскому вузу из родного Кропивницкого, мне было 16, и переезд мерещился шагом в неизвестное, в страшную взрослую жизнь.

Большинство моих знакомых украинцев переехали учиться в Канаду сразу после окончания школы, в 16-18 лет. Смело, не так ли? Некоторые из них сначала приезжали на летние программы изучения английского во время обучения в средней школе. Так они познакомились с Ванкувером, канадской культурой и стилем жизни. Поэтому, когда приезжаешь во второй раз, уже на долгое время, оказывается, что это совсем не страшно: страна теперь кажется знакомой, тебя даже могут ждать друзья-украинцы, которых ты встретил во время летнего обучения. Впрочем, появляются новые взрослые проблемы.

Автор: Из открытых источников Без диплома и опыта работу студентов не берут на различные должности

Не догадывалась, что будет настолько трудно. Неизбежный языковой барьер, даже если учить английский с первого класса, незнакомый подход к обучению, депрессивные ванкуверские дожди, первая длительная разлука с родными, потребность зарабатывать деньги — это все заставляет время от времени задумываться над вопросом: "Оно того стоит?"

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В течение первого года после переезда каждый студент доходит до пиковой точки истощения и раздражения. Кто-то просит родителей забрать домой, кто-то впадает в депрессию и борется с ней самостоятельно. "Я поняла, что теряю голову от тоски по дому, когда сидела в университете между парами и то включила гимн Украины в наушниках. Я слушала и думала: "Что я здесь делаю ?!" Это звучит депрессивно, однако теперь я счастлива. Просто стоит признаться, что были тяжелые периоды", - поделилась Лиза, выпускница Университета Томпсон Риверс.

Автор: Из открытых источников В Ванкувере не обращают внимание на канадское гражданство, потому что в городе много стидентив из других стран

Жизнь в Ванкувере не из дешевых, поэтому украинские студенты стараются как можно быстрее найти работу и начать обеспечивать себя самостоятельно. Конечно, без опыта и диплома почти не берут на высокооплачиваемые позиции, но вакантное место на кассе, в магазине, гостинице или кафе получить можно. Ванкувер — город международного студенчества, поэтому акцент и неканадське происхождение не пугают работодателей. Одновременно учиться и работать в Канаде сложно, ведь в обоих местах от тебя ожидают полной отдачи и постоянной работы над собой. Однако, как бы ни была работа, она улучшает английский, приносит деньги, пополняет резюме и помогает приобрести коммуникативных навыков.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.