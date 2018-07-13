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Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу "Мисс Украинская Канада"
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Автор: из архива Аиды Бахтиєвої
  Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".

15 июля в Канаде состоится грандиозный финал конкурса "Мисс Украинская Канада 2018". Одна из участниц, которые будут бороться за роскошную корону, Аида Бахтыева рассказала Gazeta.ua о переезде и участие в конкурсе.

Сейчас девушка живет в городе Торонто, провинции Онтарио. Приехала в Канаду несколько лет назад изучать и практиковать английский язык.

"До отъезда заграницу я получала второе образование по специальности журналистика. Находясь в Канаде, узнала о программе "Броадкастинг Телевидения и Видеография" в колледже Сенека и очень заинтересовалась. Иммиграционные консультанты отговаривали подавать документы на программу, через большую конкуренцию среди канадцев. Но решила все же попробовать. У меня получилось", - рассказывает Аида Бахтыева.

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"Из своего опыта могу сказать, что когда переезжаешь сам, понимаешь, что все зависит только от тебя. Я обошла пол Торонто, не учитывая отправлены по почте резюме, прежде чем получить работу. Работодатели хотят видеть канадский опыт. Еще есть такой термин как "overqualified"- то есть слишком много образования для позиции, на которую подаешься, что не является плюсом в поиске работы".

По словам девушки, на своей первой работе она почувствовала, что не хватает словарного запаса.

"Записывала на слух все неизвестные фразы и слова. Потом переводила или спрашивала у местных их значение. Кроме того, на программе в колледже Сенека была одной международной студенткой. Казалось, что все в классе затихают, когда я отвечала, слушают и оценивают меня и мою речь. Очень переживала за то, что не могла так метко использовать сленговые слова или шутить, как мои однокурсники и учителя. Чтобы быстрее влиться в среду, старалась быть очень активной, везде участвовать. Так попала к Студенческой Федерации Сенеки".

Автор: из архива Аиды Бахтиєвої
  Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".

Девушка выиграла выборы на позицию Консула Студенческой Федерации Сенеки. А потом стала еще и первой международной студенткой и первой девушкой президентом союза. Ее команда, которая состояла из Вице-президентов, Консулов и Директоров, была ответственной за 25 тыс. студентов дневной и 80 тыс. студентов вечерней формы обучения на всех десяти кампусах колледжа.

"В планы входило предоставление медицинского покрытия на стоматолога и окулиста для международных студентов, которое до этого страховка Сенеки не покрывала. Выделение ста тысяч долларов ежегодно для стипендий и наград. Развитие Студенческого Гранта для покрытия учебных инициатив наших студентов. Создание программ бесплатного питания. Проведение мероприятий, где каждый может представить свою культуру, которые я успешно воплотила в жизнь".

Сейчас девушка готовится к финалу конкурса "Мисс Украинская Канада". Имеет по 3-4 репетиции в неделю. Иногда по 6 часов. Ведь стала одной из 15 финалисток, которых выбирали из 80 участниц.

"Мой любимый этап конкурса – социальной проект. Необходимо сделать сбор информации и исследования в области проекта, спланировать, связаться со службами и организациями для объединения усилий. Чтобы достичь желаемого результата, переснимала видео 4 раза. Несколько ночей монтировала. Мой социальный проект – это Украинско-канадская студенческая платформа. Она содержит в себе необходимую информацию о системе обучения в Канаде, внеклассные мероприятия, услуги для студентов, стипендии и финансовую помощь. Также включает успешные истории и достижениях студенческих лидеров. Этой платформой я хочу совместить студентов Украины и Канады. Если проект выиграет в финале конкурса, то получит грант на продвижение от Open World Learning Organization, которая помогает украинским студентам получить образование в Канаде".

Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Фото: из архива Аиды Бахтиєвої
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".
Аида Бахтыева вышла в финал конкурса "Мисс Украинская Канада".

"Участие в конкурсе для меня – это возможность сделать свой вклад в развитие украинской культуры в Канаде. Это возможность сотрудничать в различных проектах для помощи украинской общине, возможность популяризировать украинское".

Конкурс "Мисс Украинская Канада" - крупнейший молодежный проект про современную Украину в Северной Америке. Он закреплен в истории украинцев Канады. Впервые его провели в 1955 году.

"Сегодня конкурс "Мисс Украинская Канада" - это попытка восстановить оригинальную украинско-канадскую традицию и обновить ее. Добавить новую интерпретацию, моду и формат.

Конкурс имеет несколько этапов: финалистки готовят видео-презентации, в которых рассказывают о себе, свою Провинцию, свои достижения и таланты. Далее проводят исследования о украинский традиционный костюм с определенного региона и пишут об этом эссе. Также готовят видео-предложение социального проекта, который направлен на помощь украинцам на Родине и в Канаду, а еще работают над номерами-талантами.

15 июля в концертном шоу представят свои коллекции дизайнер Роксолана Богуцкая, бренд украинской одежды ОРНАМЕНТ, и дизайнер вечерних платьев Екатерина Лукашик. Кроме этого, участники представят уникальные украинские костюмы 18-19 вв. из частной коллекции Устины Стефанчук. Специальные гости мероприятия - певица Злата Огневич, певец Александр Лозовский и украинский - канадский рок-бэнд KLOOCH.

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