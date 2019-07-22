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вторник, 23 июля 2019 00:15

Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
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Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Фото: Виолетта Генова
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде

Виолетта Генова из Приморска Запорожской области 2 года назад переехала учиться в Канаду. Виолетта - студентка одного из престижных канадских колледжей, глава студенческого совета, занимается организацией досуга 28000 своих соучеников по колледжу. Девушка поделилась тонкостями обучения в Канаде.

"После второго курса Харьковского университета поехала на Аляску по программе Work and Travel to USA. Вернувшись в Украину, твердо решила переехать в Канаду. Выбрав колледж и пройдя все этапы вступления сама оплатила первый семестр обучения заработанными на Аляске деньгами", - говорит Виолетта Генова Обозреватель .

Автор: Виолетта Генова
  Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде

Учусь в Seneca College of Applied Ar ts and Technology на программе Animation (Мультипликация), хотя сначала поступила на маркетинг.

Направление в колледже достаточно просто поменять. Главное, чтобы были места на программу и выполнить все требования. На графический дизайн нужно собрать портфолио из 10 рисунков и написать мотивационное письмо. На мультипликацию - портфолио, рисунок-экзамен и вступительный экзамен по английскому языку.

"Для вступления нужно сдать английский экзамен Toefl / Celpip / Ielts. Подавать документы нужно на сайте колледжа / университета. После этого получаете письмо о зачислении от учебного заведения. После письма надо подать документы в посольство Канады на студенческую визу. Пройти медосмотр и купить билет" , - говорит украинка.

При приземлении в аэропорту получаете разрешение на обучение (Study Permit). С этим разрешением вы можете не только учиться, но и работать 20 часов в неделю вне кампусом и неограниченное количество времени в кампусе. Кроме того, получаете кредитную карту на 500 $.

Автор: Виолетта Генова
  Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде

"Стоимость обучения - 175 тыс грн. За семестр. Начала работать с первого семестра и вышла на собственное финансовое обеспечение с третьего семестра", - говорит Виолетта.

Общежитие - самый дорогой вариант проживания. Один семестр - 79 тыс. грн. На каждом этаже располагается место для досуга: кинотеатр, пати-рум, тренажерный зал. Через этаж стиральные комнаты со стиральными и сушильными машинами. Дешевле снять комнату в доме - от 6 тыс. грн в месяц. Однокомнатная квартира - от 18 тыс. долл.

Автор: Виолетта Генова
  Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде

"Планирую здесь остаться после окончания учебы. После получения диплома дают рабочую визу на три года. За это время можно получить вид на жительство", - говорит диаспорянка.

Автор: Виолетта Генова
  Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде
Украинка рассказала тонкости обучения в Канаде

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Горловчанин Геннадий Картавцев уехал из Украины в 1997 году. Живет и работает более 20 лет в США. Было твердое намерение не вернуться. С собой была тысяча долларов и летний белый костюм. Первое время в Нью-Йорке меня поддержали горловчане, эмигрировавших ранее.

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