Украинка рассказала, как переехать жить и учиться в Мюнхен

Фото: studway.com.ua

Юлия Синица спонтанно и неожиданно для себя переехала в баварский Мюнхен на обучение. До этого училась в Институте журналистики КНУ, работала, но решила попробовать что-то новое - и вот она уже студентка Украинского Свободного Университета и познает баварские реалии.

Она из собственного опыта рассказывает, к чему готовиться в первые недели после переезда и дает советы по адаптации в стране, пишут на ресурсе "Studway".

"Если ты получаешь стипендию или грант на обучение, то все гораздо проще, но если, как в моем случае, все надо делать самому - нужно запастись терпением", - рассказывает Юлия.

Жилье

Первое и самое важное, о чем надо думать сразу, когда появляется мысль поехать в Мюнхен. В других городах Германии жилье найти проще и значительно дешевле. Здесь, в Мюнхене, буквально не хватает места - иногда на одну квартиру по 60 и более претендентов. Поэтому можно представить, насколько жесткий отбор, и очевидно, что студенту без постоянного дохода и солидного рабочего контракта надо ну о-о-очень понравиться владельцу. Впрочем, и этого может быть недостаточно.

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Обычно, чтобы попасть в студенческое общежитие, нужно проучиться 2-4 семестра - столько времени рассматривать заявку. Еще есть возможность жить в католических общежитиях для студентов, для этого тоже нужно заполнить заявку и ждать в среднем от 2 до 10 месяцев, но может повезти и сразу. Стоимость колеблется от 200 до 500€.

Автор: studway.com.ua Бюджетный вариант однокомнатной квартиры в городе - 600-700 €, за городом можно найти за 450.

В частные кампусы можно попасть быстрее, но стоимость уже от 600 € - почти как квартира. В Мюнхене есть и украинский дом "Родная школа", где можно поселиться за 220 € в месяц, но жить надо в 4-местных комнатах с общим душем на этаж и общей кухней. Однако для начала именно такой вариант может пригодиться (в моем случае так и было).

Пока ты ждешь общежитие, можно искать квартиру или комнату. Есть огромное количество сайтов и сообществ в "Фейсбуке" для поиска жилья, которые необходимо круглосуточно мониторить и писать всем, кто сдает что-то подходящее. Выбирать можно между двумя вариантами: WG и квартира.

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WG (Wohngemeinschaften) - многокомнатная квартира, которую совместно снимает группа людей. У тебя будет отдельная комната, если повезет - то и ванная комната, общая кухня и гостиная. Конечно, рисков много: не знаешь, с кем придется жить и какая квартира на самом деле, потому что о честности в таких случаях следует забыть - it's just a business. Стоимость такой комнаты от 350-400 € в месяц - как правило, уже с Интернетом и платой за коммунальные услуги.

Еще один вариант - самостоятельно снимать квартиру. Все немцы работают с риэлторами и агентствами, чтобы обезопасить себя от мошенничества, поэтому готовься выложить от 50% месячной стоимости жилья за такие услуги. В случае с WG, можно найти и объявления от частных лиц. Бюджетный вариант однокомнатной квартиры в городе - 600-700 €, за городом можно найти за 450.

Автор: studway.com.ua Медицинское страхование стоит 90 € в месяц.

Чтобы получить квартиру, нужно подтвердить свою платежеспособность владельцам: справка с работы за последние 3 месяца, выписка со счета, финансовое поручительство. Все расчеты с владельцем осуществляются исключительно через банковский счет и с официальной уплатой налогов.

Но обязательным во всех случаях оплата залога, здесь ее называют Kaution - это гарантия того, что жилье останется целым. В общежитиях платить придется от 300 до 600 €, а вот за квартиру и комнату надо выложить 3-месячную плату, то есть где-то 1600-2000 €. Эти деньги никуда не исчезнут и их возвращают после выселения, но их надо иметь.

Транспорт

Если ты не знаешь немецкого, то не поленись изучить несколько немецких слов на первое время. Так, в метро не всегда объявляют информацию на английском, не всегда на табло в транспорте есть английский дубляж.

Очень полезно загрузить схему движения транспорта на свой гаджет, чтобы знать, в каком направлении ехать. Здесь в метро 7 линий и 100 станций, плюс еще S-Bahn - пригородные поезда, которые также охватывают остановки в черте города. И все это вместе насчитывает 16 колец и 3 зоны. Поэтому надо иметь схему перед глазами, чтобы ориентироваться.

Автор: studway.com.ua Студент имеет право работать неполный рабочий день 240 дней в году

Для студентов удобнее покупать проездной билет на месяц. В первый раз нужно пойти в отдел по продаже билетов, предъявить студенческий билет и указать место жительства. На основе этого рассчитывают количество необходимых колец и стоимость билета. Потом ты получаешь специальный код, и уже следующие билеты можешь покупать в автомате. Билет единый для всех видов транспорта. В дополнение можно приобрести специальную "Зеленую молодежную карточку", которая позволяет ездить на всех кольцах и зонах. Так, за доплату в 20 € можно объездить все окрестности, включая Дахау, Штарнбергского озером и другие интересные места.

Продление визы

Сначала придется столкнуться с бюрократией и сделать несколько шагов.

Жилье надо найти также для того, чтобы сделать anmeldung - зарегистрироваться на месте постоянного проживания. Когда ты прописуешся, то идешь "мельдуватится", как говорят здесь на украинский манер. В специальной службе по вопросам мигрантов KVR (Kreisverwaltungsreferat) надо зарегистрироваться не позднее чем через 14 дней после получения постоянного места проживание.

Автор: Из открытых источников У Мюнхені метро 7 ліній і 100 станцій, плюс приміські потяги, які також охоплюють зупинки в межах міста. І все це разом налічує 16 кілець та 3 зони

Теперь, когда у тебя есть регистрация, надо открыть счет в банке, потому что без него тут никуда. С этим все проще: просто нужно выбрать банк нравиться, и открыть счет. Для студентов такая услуга в большинстве банков бесплатная.

Но карточка выдается не сразу, а приходит по почте через неделю-две. Моя карта вообще не пришла и пришлось идти в банк и повторно заполнять документы на ее получение. Это тебе не украинские банки, где карточку выдают за 10 мин. Впрочем, она именная, и как уверяли в банке, с усиленным уровнем безопасности. В украинских банкоматах ею воспользоваться не удалось - по крайней мере, в тех, где я пыталась.

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Далее нужно сделать медицинское страхование. Студенты имеют возможность получить полноценное государственное социальное страхование. Его стоимость примерно 90 € в месяц. Еще, необходимо оформить страхование от причинения вреда третьим лицам - если ты сломаешь поручень в автобусе, то платить будет страховая компания, а не ты из собственного кармана.

После всех этих бюрократических испытаний можно идти продлевать визу. Продолжается этот процесс примерно час: все документы оцифровывают и выдают вид на жительство, то есть долгосрочную визу с правом на работу.

Работа

В Германии, в принципе, как и во всех европейских странах, большинство студентов работает. Поэтому после решения всех первоочередных вопросов можно искать работу. Согласно правилам студенческой визы, ты имеешь право работать неполный рабочий день 240 дней в году - это 20 часов в неделю или 120 полных рабочих дней, обычно - на каникулах.

Автор: studway.com.ua За квартиру и комнату надо внести залог в размере 3-месячной платы, то есть где-то 1600-2000 €

Найти такую ​​работу несложно - работодателям выгодно брать на работу студентов, потому что не нужно платить полных налогов. Конечно, это не супервисококвалификована работа, но официант, продавец-консультант, курьер или хостес с месячным доходом 850-1000 € - довольно неплохой вариант подзаработать на жизнь и путешествия, и времени на обучение при этом хватает.

Больше работать запрещено. А если переработаешь, то заплатить штраф обязан и работодатель, и работник. Работу можно найти и с минимальным знанием немецкого языка, но вакансий "англичан" здесь тоже много. Кроме того, есть много программ практики для студентов во всех компаниях. Если ты имеешь достаточно знаний, можешь оформить студенческий контракт и работать больше, но в таком случае надо доказать, что университет не против и ты работаешь по профессии, которая это не мешает обучению.

В Италии бизнес может стать успешным, если его создать совместно с родными. Родственники лучше понимают трудности на этапе развития бизнеса, могут поддержать или контролировать конкретное направление деятельности.