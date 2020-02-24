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вторник, 25 февраля 2020 00:15

Украинка объяснила, почему невыгодно работать во Франции
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Алина переехала в Париж к своему мужу. Сейчас воспитывает двух сыновей
Фото: Фото предоставлены Алиной Пей
Алина переехала в Париж к своему мужу. Сейчас воспитывает двух сыновей
Алина переехала в Париж к своему мужу. Сейчас воспитывает двух сыновей
Алина переехала в Париж к своему мужу. Сейчас воспитывает двух сыновей
Алина переехала в Париж к своему мужу. Сейчас воспитывает двух сыновей

Работать во Франции невыгодно. Как только заработки увеличиваются, сразу увеличиваются налоги и выплаты за коммунальные услуги и социальные льготы. Об этом рассказывает украинка Алина Пей которая десять лет живет во Франции

"Я переехала к мужу, который родом из Парижа. Французский хорошо знаю, так как училась на преподавателя. Легализовать свой диплом здесь сложно, да и нет необходимости. Носителей языка достаточно. Поэтому первое, что я сделала — пошла на работу официанткой. Наши доходы выросли, а соответственно выросла и цена на аренду, оплата коммунальных и мусора. К примеру, когда я не работаю, то за вывоз мусора мы платили 2 евро, а когда я на работе — 8. То же самое с платой за детсад", - говорит Алина.

Безработным помогают, выплачивая социальную помощь. Минимальная зарплата, которую получают французы 1498 евро, из них на руки можно получить 1115 евро.

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"Работодатель платит за рабочего половину налогов. Также обеспечивает работника проездными на общественный транспорт или компенсирует затраты на бензин, оплачивает медицинскую страховку. Кроме того французы оплачивают самостоятельно налог на прибыль. Чем выше зарплата, тем он больше. Если заработки более 5 тысяч евро то 45% француз возвращает государству. А вот все. Что ниже минимальной зарплаты не облагается налогом. В том числе и моя помощь по безработице", - говорит Алина.

Ежегодно работодатели декларируют доходы работников за 12 месяцев. Учитывают также дополнительные заработки.

"Пользуются такими льготами преимущественно эмигранты и женщины с бывшего союза. Попасть на биржу труда французу немыслимо. Они страшные трудоголики и большинство любят свою работу. Мой муж — врач. Он постоянно остается после работы, чтобы принять всех пациентов", - говорит женщина.

Французы платят налоги на бассейн, потому что он считается роскошью.

"Здесь есть налог на землюнавіть для тех, кто живет в многоэтажках. Мы жилье снимаем, но всеравно каждый год должны заплатить 100 евро налога. Деньги идут на облагораживание городов, красивые клумбы, новые скамейки в парке, озеленение", - говорит Алина.

Украинка Диана Демир переехала в Стамбул и создала собственную коллекцию одежды. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о жизни в Турции, особенности воспитания детей и проведения досуга.

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