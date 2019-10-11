Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии

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37-летний инженер Александр рассказал о жизни в Бельгии, перипетиях в получении документов, как найти квартиру и о других бытовых вопросах

До переезда мужчина занимался разработкой программного обеспечения, пишут на ресурсе dou.ua..

Поиски работы

Моим продвижением в Бельгии занималась фирма Huxley. Она предложила мне работу в Softkinetic. На то время это был стартап по разработке ToF сенсоров и программного обеспечения для 3D сцен, поглощённый Sony. В связи с этим появилась возможность набирать новых сотрудников. И хотя я не занимался научной работой, меня подкупила возможность устроиться со знанием английского без начального знания местного языка. И это сработало.

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Примерно в феврале 2016 года мне написал сотрудник рекрутингового агентства и предложил работу в Бельгии, мотивируя тем, что раз я не знаю датского языка, то мне всё равно куда ехать. Перед тем как отправить резюме моему работодателю он попросил меня прислать подтверждение, что только он будет представлять мои интересы в Брюсселе по этой вакансии.

Собеседование

Первое интервью было вводным с моим нынешним начальником, и только после него со мной связалась HR компании. Затем мне прислали технические задачи. Некоторые вопросы в них я не решал со времён лабораторных в университете, и спустя 13 лет пришлось повторить некоторые моменты.

Автор: dou.ua Чтобы снимать квартиру, нужно заключить контракт с арендодателем на три года или девять лет.

После решения задач было ещё одно интервью с руководителем отдела и непосредственным начальником (ведущим инженером), где мне задавали вопросы по каждой задаче. Я сначала стал переживать, что всё не так, но потом взял себя в руки и на ломаном английском стал просто отвечать. В итоге мне предложили приехать на интервью в Брюссель на следующей неделе, но у меня не было визы. Компания предоставила документы для разовой визы, и в Киеве ее дали довольно быстро, но на три дня максимум.

Оформление документов в Украине

Контракт на подписание мне выслали почтой. Он был составлен на двух языках — французском и английском с припиской, что в случае любых споров силу имеет французский вариант. Почтой же я отправил его обратно в Бельгию. Это заняло около двух недель. Разрешением на работу занималась фирма в Бельгии сама. От меня потребовался только пакет документов: копия паспорта, подписанный контракт, скан диплома, две фотографии.

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Разрешение на работу пришло примерно через месяц. На форумах я прочитал, что этот процесс может занимать до трёх месяцев, но тут всё прошло гораздо быстрее. В 2016 году еще не было безвизового соглашения. Для трудоустройства в Бельгию мне нужно было получить визу типа D. Это одноразовая виза со сроком въезда до конца полученного разрешения на работу. На 8 дней со дня въезда, в течение которых нужно получить карту — вид на жительство. Несмотря на то, что в данной визе указан MULT в графе количество въездов, как меня проконсультировали в посольстве, второй раз по этой визе въехать было невозможно без бельгийской ID-карты.

Автор: dou.ua Согласно закону все кто работает обязаны подавать налоговую декларацию

Все документы принимались через визовый центр в Киеве. Помимо копий документов, на руках должны быть все оригиналы. Об этом написано на сайте в правилах подачи документов, и при мне показательно не приняли документы у одной пары в соседнем окошке. 29 августа я получил свои документы с проставленной одноразовой визой курьером домой, но покупка билетов на поезд + самолёт + аренда жилья не позволила начать работу с 1 сентября, так что я приступил к работе с восьмого.

Пока делал документы, в Украине мне предлагали пару интересных вакансий с очень хорошей зарплатой, так что в остатке на руках у меня, возможно, бы было больше, но я решил попробовать Бельгию.

Оформление документов в Бельгии

В Брюсселе меня ждали арендованные компанией меблированные апартаменты. По договору компания предоставляла жильё на 1 месяц. Дальше можно оставаться жить в нём, но платить уже самому около 1700 € в месяц, что дорого.

Автор: dou.ua Для аренды квартиры необходимо открыть "депозит безопасности" в банке. Для квартиры без мебели это плата за два месяца.

Интересно, что так как брюссельский столичный регион — двуязычный, то меня ждали названия улиц на двух языках. При этом гугл-карты мне всё время пытались перевести названия на русский язык, например, улица "Пения птиц" или "Стекла". И наличие двух незнакомых мне языков никак не помогало. Даже сейчас на рабочем ноутбуке у меня периодически язык сбрасывается на белорусский :)

По приезде любой иностранец с визой типа D должен подать документы и зарегистрироваться в коммуне (мэрия, исполком и паспортный стол) в течение 8 дней. И формально посещение соседних стран возможно только в режиме транзита по дороге сюда. В случае проверки документов на границе или внутри соседней страны могут быть неприятности.

Автор: dou.ua Чтобы получать полную пенсию в Бельгии, необходимо 45 лет стажа и 35 лет тем, кто успеет выйти на пенсию до 2025 года

В коммуне, в которой меня поселили, первое обращение исключительно по электронной почте. Это очень удобно, но вот на сайте нет шаблона документов, которые нужно подавать. Я подал всё, что у меня было: скан паспорта, разрешения на работу, адрес, где проживаю, фотографию. И получил первый ответ спустя месяц: "Ваши данные приняты в обработку, спасибо за обращение". За это время я посетил коммуну "пешком", но получил отказ и успокоение: "Ждите дальше, это нормальные сроки". Ещё через месяц мне пришло письмо с приглашением заполнить анкету в doc-файле и приложить файлы к письму. Всё это они получили два месяца назад, только без анкеты.

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Потом нужно было ждать посещения полицейского офицера. Он должен убедится, что я действительно тут живу, что моё имя и фамилия написаны на почтовом ящике и на кнопке звонка. Нужно было ждать приглашения сдать отпечатки пальцев для оформления ID карты. Потом ждать PIN-код ID карты в почтовом ящике. И уже после его получения забрать пластик. При получении карты повторно снимают отпечатки пальцев, но это делается, скорее, для подтверждения, что это действительно я пришёл за ней.

Автор: dou.ua В Бельгии две 13-е зарплаты. Одна летом, другая под Рождество.

Формально с просроченной визой и без единой бумаги, что я подал документы на оформление, я прожил 3,5 месяца. В столичном регионе и больших городах с большим притоком иностранцев, наверное, так всегда или хуже. В маленьких посёлках всё может быть гораздо быстрее.

Разрешение на работу выдаётся сроком на 1 год. На его основании разрешение на проживание выдаётся на 1 год + 1 месяц. Примерно за два месяца до окончания срока действия разрешения на работу я должен поставить штамп в коммуне на заполненную анкету и отдать её работодателю. При этом в коммуне попросят купить в соседнем окошке "сертификат хорошего поведения". Работодатель отправляет все документы куда нужно. Через время приходит уведомление о том, что меня ждёт новое разрешение на работу в коммуне, не забудьте назначить rendez-vous.

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Звучит страшно и сложно, но всё проходит быстро и не больно. Стоимость штампа на анкету — 5 €. Сертификат хорошего поведения — от 0 до 15 € (я не помню точно). Бланк разрешения на работу оплачивает работодатель. Изготовление ID карты — 25 € (до двух недель) и 90 € (до 5 дней). В этом году правила изменились и стоимость, должно быть, тоже.

Аренда жилья

Сразу по приезду я занялся поиском квартиры, чтобы через месяц освободить апартаменты, снятые компанией. Посетив несколько квартир, я понял, что арендодатели неохотно сдают квартиры человеку без документов и без банковского аккаунта. Банковский счёт я тоже не могу открыть без регистрации на месте или предоставления пакета документов из Украины. О нём, по незнанию, я не позаботился заранее, а из Бельгии это бы затянулось минимум на месяц и влетело бы в копеечку. Зачем такие жертвы, если в течение восьми дней я должен получить местный документ?

Автор: dou.ua Ежегодно квартплата может быть перечислена в соответствии с индексом инфляции

Но просмотры не прошли зря. Я понял, на что нужно обращать внимание на фотографиях на сайте объявлений. Со временем понял, что не хочу жить возле перекрёстков шоссе и светофоров (смог и трафик) и возле больниц (вой сирен). Однозначно не хочу центр.

Чтобы снять квартиру, нужно заключить контракт с арендодателем. Основные контракты — на три года или девять лет. Бывают исключения. Также необходимо открыть "депозит безопасности" в банке. Для квартиры без мебели это плата за два месяца. Так как желающих снять квартиру довольно много, то арендодатели могут собрать документы со всех желающих и выбрать самого благонадёжного. При этом критерии надёжности могут быть разными: кто-то ориентируется на зарплату, кто-то на бессрочный контракт, кто-то то на имя компании. Один из агентов мне сказал, что предпочитают сдавать квартиру людям с детьми, так как они выглядят более надёжно — привязаны к школе, им нужно кормить детей.

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Квартиру я нашёл по объявлению на общем сайте, но размещенную агентством. Все бумаги по оформлению контракта с хозяйкой квартиры, на воду, электричество и газ за меня отправила агент, которая занималась квартирой. Её услуги оплачивала хозяйка (включены в стоимость арендной платы). Контракт на съём жилья типовой, оформлен на французском. Срок — три года с возможностью автоматического продолжения. В контракте указана пеня за выезд раньше срока. В первый год — 3 месячные арендные платы, во второй — две и в третий год — одна. Контрактом предусмотрен "депозит безопасности", оформленный на моё имя, но заблокированный на снятие хозяйкой квартиры, в сумме двух арендных плат на момент подписания договора. В случае нанесения ущерба квартире по моей вине, хозяйка по решению суда может возместить его из этого депозита. На сумму этого депозита ежегодно начисляют 0,11 % годовых.

Автор: dou.ua Стоимость страховки на год - около 120 € на человека.

Квартиру я нашел в 20 минутах ходьбы от работы и минут 5 от станции метро. За квартиру 52 м2 с одной спальней, жилая комната объединена с кухней, душ, но без ванны я плачу 715 € + 50 € за обслуживание дома. Каждый год квартплата может быть пересчитана согласно индексу инфляции (начинали мы с 700 €). В 2018 году индекс инфляции составил 2,43%.

Зарплата и налоги

В Бельгии две 13-е зарплаты. Одна летом, другая под Рождество. Так что сумма, озвученная HR за месяц, в годовом итоге не х12, а х13,92, но нужно быть готовым к тому, что в первый год работы у вас не будет оплачиваемого отпуска. Я устроился в сентябре 2016, и в 2017 мне положено было всего дополнительных 4 дня отпуска от компании, но это можно пережить за свой счёт.

Здесь есть целое искусство уменьшения налогов. Автомобиль компании, кредит на жильё, вклады в пенсионный фонд, акции, неработающий супруг, дети, пожилые родители и прочее.

Автор: dou.ua Местные пользуются своим правом на забастовку.

По закону все работающие обязаны подавать налоговую декларацию. Сделать это можно либо в коммуне, либо заполнить декларацию на сайте. Для этого нужно использовать ID-карту и картридер. Можно через SMS, но нужно всё равно зарегистрировать номер в коммуне.

Налоговая декларация подаётся до конца июня. Примерно в октябре-ноябре приходит результат пересчёта. И если пересчитали в вашу сторону, то деньги на счёт поступят где-то в январе. У меня это примерно половина месячного оклада на руки. Люди на менеджерских позициях заполняют две декларации.

Пенсия

Чтобы получать полную пенсию в Бельгии, необходимо 45 лет стажа для людей моего возраста и 35 лет тем, кто успеет выйти на пенсию до 2025 года когда для мужчин возраст поднимут до 66 лет, а в 2030 году — до 67. Помимо обязательных отчислений, могут быть добровольные отчисления от работодателя и работника. Я имею право откладывать на добровольный персональный пенсионный счёт не более 940 € в год. При этом эти деньги возвращаются из налогов, но потом в конце рабочего срока на собранные проценты (или всю сумму) снимут 50% в виде налогов. Это будет ещё не скоро, и правила могут изменить.

Медицинское страхование

Медицинская страховка сейчас привязана к национальной электронной ID карте — её считывают в больнице/поликлинике и на дом высылают счёт. Частный доктор может сразу взять деньгами, и его чек нужно отправлять в страховую компанию для возмещения расходов. В аптеке считывают штрих-код с рецепта и выдают лекарства сразу со скидкой. Стоимость страховки в год — около 120 € на человека. Для неработающего супруга первый уровень страхования бесплатный.

Автор: dou.ua В ресторане можно увидеть людей от мала до велика.

Мой работодатель оплачивает второй уровень страхования для всех членов семьи, который помимо прочего покрывает госпитализацию в отдельную палату, вызов скорой помощи максимум два раза в год, частично окулиста и т. д. Страховка не покрывает пластические операции, операции по смене пола.

Бельгийская система здравоохранения считается одной из лучших в мире. Я обращался только в новую больницу, которую построили в нашем районе, и она оснащена "ну очень круто". Обратился к ЛОРу с сильным кашлем и болью в горле. Так он мне тут же засунул камеру в горло и снял кино: что творится у меня внутри. Кино показал, сказал не смертельно и дал рекомендации.

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Стоматология у нас в Украине не хуже. Просто тут лечение покрывается дополнительной страховкой, протезирование нужно предварительно согласовывать, чтобы не выйти за лимит. Приём с консультацией стоит 25 € (около 18 € вернула страховая). Пломбирование — около 75 € (как и у нас, зависит от потраченного материала). Восстановление зуба мне обошлось примерно в 400 €, из которых около 380 € вернули по страховке.

Автор: dou.ua Александр смог оформить документы для переезда жены

Скорая помощь в Бельгии вызывается через службу 112. По умолчанию приедет только санитарная машина. Обычно это микроавтобус типа спринтера. В нём два санитара, которые не имеют права оказывать помощь, кроме как перенести больного в машину/в дом. Нужно чётко назвать причину вызова, сможет ли больной дойти до машины. Если это остановка дыхания или кровотечение, то на вызов дополнительно на всех парах выедет MUG — Mobiele Urgentiegroep. В ней будет дефибриллятор, бинт и сертифицированный для оказания помощи медперсонал.

Если больного невозможно спустить вниз на носилках или своим ходом, то они вызовут пожарную машину с лестницей. И спустят так, как это делает лифт-сервис.

Во многих общественных местах сейчас установлены автоматические экстренные дефибрилляторы.

Они могут быть разных фирм и моделей, обычно внутри содержат электроды, динамик и кнопку старт. Они же отправят координаты в центр спасения, но лучше не болеть.

Люди

Люди здесь тоже недовольны правительством, теми изменениями, которые оно проводит. И каждый год они пользуются своим правом на забастовку. В первую мою осень здесь было минимум три общенациональных забастовки. Основные причины — высокие налоги, увеличение пенсионного возраста и требование повысить заработную плату. Во время забастовок на дорогах начинается коллапс, но особого недовольства на организованные забастовки я не припомню. Люди жалуются на неудобства, но если не бастовать, то будет только хуже. Интересно тут бастовала дорожная полиция — они не выписывали штрафы за превышение скорости, а ограничивались устными предупреждениями. Тем самым хотели показать, что их работа приносит существенный вклад в бюджет.

Автор: dou.ua Изготовление бельгийской ID карты - 25 € (до двух недель) и 90 € (до 5 дней).

Из интересных особенностей могу отметить их любовь к кафешкам и ресторанам. В ресторане можно увидеть людей от мала до велика. Бабушки и дедушки могут встречаться с друзьями не на квартире, а в ресторанчиках. Для детей в ресторане есть высокие стульчики. В некоторых их несколько, а если их нет, то для вас его могут занять из соседнего ресторанчика. Детей берут даже в пивбары, где для них есть детское меню, с детьми гуляют до ночи, и тут это норма. Сейчас зима, и на улице сыро, дождливо и пасмурно, но как только выглядывает солнце из-за туч, даже на один день, то сразу в кафе расставляют столики на улице, и они забиты людьми. Летом к этому привыкаешь, а зимой-весной это бросается в глаза, потому что завтра их уберут, будет лить дождь, и тротуары снова станут пустынными.

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.