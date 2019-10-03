Украинец рассказал об особенностях менталитета китайцев

К менталитету китайцев трудно привыкнуть иностранцам. Многих местных приезжие считают дикарями.

"В основном наиболее остро реагируют на то, что в некоторых провинциях принято есть собачьи тушки. Я тоже сначала воспринимал это за дикость. Позже по другому начал относиться к этому. Понял, что это их образ жизни. Так можно придраться к украинцам, которые едят телятину. А в Индии это священные коровы. Если им захочется лечь посреди дороги, их будут объезжать. Поэтому не нам учить китайцев, как им жить. Норма у каждого своя", - рассказывает Gazeta.ua Юрий Бордун из города Виноградов Закарпатской области. Поселился два года назад в Пекине. Работает заместителем директора отдела образования тренинг-центра. Параллельно озвучивает в Китае мультфильмы и ильмы украинский.

Убой собак у них проходит тоже особо. Их забивают до смерти медленно, чтобы как можно дольше животные корчились от боли. Тогда выделяется адреналин. Мясо от того вкуснее. На прилавках продают не только туши собак, а их головы, добавляет диаспорянин.

"Китай считается достаточно закрытой страной. Они не знают что такое очередь, этикет. Большинство молодежи никогда не слышали о "Фейсбук", "инстаграм", "ютуб". Их мировоззрение формируется под другим углом. Они черпают информацию из источников, которые диктует их власть", - говорит Юрий.

Автор: фото предоставлено Юрием Бордуном украинец Юрий Бордун рассказал об особенностях менталитета китайцев

Сейчас открыть рабочую визу довольно проблематично. Китай очень четко регулирует правила въезда иностранцев и их количество с каждой страны. Если они принимаются хоть какие-то законодательные изменения, то они мгновенные, происходят за один день.

Кто хочет увидеть сотни панд в научном центре по восстановлению популяции, вдоволь напиться настоящего чая, попробовать безумно острую пищу, и просто лучше узнать китайскую культуру Юрий Бордун предлагает посетить Чэнду - одним из самых популярных мест в Китае. Этот город известен своими уютными чайными магазинами, где вам продадут аутентичные напитки, которые не менялись на протяжении многих поколений. Множество тусовок набитых студентами и иностранцами не дадут вам уснуть в ночное время. Здесь вы также сможете попробовать наверное самую острую пищу в мире, которая заставит вас дышать как настоящий дракон.