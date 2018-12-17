Украинец рассказал о жизни на родине Терминатора

В Австрии людям, работающим в воскресенье, выплачивают двойную ставку Фото: poihalyznamy

Украинский студент Александр из Ужгорода почти три года учится в Вене. Парень поделился секретами жизни в австрийской столице.

"В Австрии Большое количество людей, как молодых, так и старших, существует фактически на выплаты по безработице. Они формируют это за счет налогов, которые уплачивают компании, индивидуальные предприниматели", – рассказывает Александр в сюжете ICTV.

По его словам, такой поддержке безработных можно только позавидовать, однако для самих австрийцев - это не слишком хорошо. Одни даже не пошевелиться, чтобы найти работу, а другие, кто работает, вынуждены их содержать.

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"Воскресенье для австрийцев – святой день, поэтому работать в этот день не принято. Тот, кто все-таки вынужден воскресенье посвятить работе, получает хорошие бонусы: ему выплачивают двойную ставку за те часы, которые человек пропрацюєв воскресенье и праздничные дни".

Кроме этого, Александр отмечает, что для украинцев образовательные программы в Австрии обходятся намного дешевле, чем в других странах ЕС.

"Для украинцев большинство программ стоят примерно 750 евро. А еще вы сами себе выбираете, какие у вас будут предметы, кроме обязательных. Есть чрезвычайно большое количество выборочных предметов из совершенно разных дисциплин".

В то же время, местные университеты, в отличие от магазинов, открыты круглосуточно, - рассказывает Александр. И даже в выходной день студент может прийти в учебное заведение и, скажем, распечатать документ, кстати, бесплатно.

Китай дает много возможностей для саморазвития и заработка. А вот женихов там лучше не искать. Местные мужчины слишком застенчивы с европейками и громко хлебают, когда едят. Однако завести дружбу с "белым" считается среди них признаком престижа. Об этом Gazeta.ua рассказала кременчужанка Александра Васина, 26 лет. В Китае с 2014-го. Сейчас работает моделью, снимается в кино, фотографирует и преподает йогу.