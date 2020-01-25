Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше

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За последние два года количество украинцев, которые работают или хотят жить в Польше существенно увеличилась. Теперь украинцы едут не только на работу, но и стремятся открыть собственный бизнес и получить вид на жительство. Киевлянин Антон Иовенко вместе с семьей переехал в Варшаву, теперь муж помогает открывать бизнес соотечественникам и консультирует их по различным вопросам.

"Один из самых популярных бизнесов – компания по трудоустройству. Чтобы открыть собственную компанию понадобится несколько дней. Также нужны средства на организацию. Это примерно 300 тысяч гривен, чтобы снять жилье для работников и оплатить работу менеджера, который заключатиме контракты. Обычно таких работников нанимают на крупные предприятия. Прибыль имеют за счет разницы, который платит работодатель. Например, завод платит 25 злотых, а работник получает 17-18 час. Если компания добросовестная и ответственная, то выигрывает и работник и владелец бизнеса".

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Мужчина говорит, что жить в Варшаве комфортно. Аренда квартиры обходится примерно в 17 тысяч гривен, а одежда здесь значительно дешевле.

"Одеть себя и детей очень удобно, когда есть скидки. Здесь впервые начал ходить за продуктами не думая о список покупок. На 7 тысяч гривен с семьей не отказываем себе во вкусностях", - говорит Антон"

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 50% украинцев работают в Польше до трех месяцев, еще 25% – до пол года, в целом же за год в этой стране успевают поработать примерно 1,5 млн украинцев