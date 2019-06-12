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четверг, 13 июня 2019 00:15

Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке

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Украинец рассказал, как устроиться на солидную работу в Америке
Назар Семчишин. Фото: zik.ua.

Назар Семчишин уже 7 лет работает в США. Мужчина успел сменить десятки работ и побывать почти во всех штатах. Украинец рассказал, что не надо делать, когда едешь в Америку. Сейчас живет в Детройте, работает на логистические компании, которая занимается доставкой товаров по всей Америке.

"В Америку приезжают работать чаще всего украинцы из сел, которые выиграли грин-карту, заполнили анкету и оказались даже не зная языка. Живут в своих маленьких украинских тусовках, любят выпить, подраться, иногда что-то украсть. Когда работал на страховую компанию, занимавшуюся оценкой вещей, которые пострадали в результате бедствия бригада украинский списывали какую-то чужую вещь и воровали домой. В такие моменты не хотел говорить, что я украинец ", - говорит Назар для zik.ua.

Отдых американцев сосредоточен вокруг развлечений и алкоголя. Они любят бары, бильярд, боулинги, стриптиз-клубы. Типичные американцы не путешествуют. Знаю много американцев, которые никогда не выезжали из Детройта или из штата Мичиган. Люди не путешествуют, - где родились, там и живут.

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"Первое, что нужно сделать по приезду в США - быстро интегрироваться в общество. Учить язык, культуру, интересоваться американской политики. Часть наших мигрантов, которые живут в США, узнают новости об Америке из украинских СМИ, имеют мало друзей американцев. Это не способствует развития и поискам оптимальной работы.

Второе - образование. В основном украинцы работают здесь чернорабочими: уборка, выхаживание, строительство. Почти два года я тоже делал крышу, окна. Работал на заводе. Хорошо иметь образование, чтобы встретить свою старость достойно. Потому что всю жизнь так чернорабочим работать трудно. Нужно записываться в колледже, изучать что-то, приобретать степени и искать лучшую работу. Я до сих пор учусь, за то время закончил два колледжа здесь. В сентябре вступил на медицинскую программу. В будущем планирую заниматься медициной.

Третье - увеличивать число друзей. Чем шире круг твоих знакомых, тем проще найти работу, квартиру ", - говорит Назар Семчишин.

В Амстердаме дорогой общественный транспорт, дешевле ездить на велосипеде. На семью в месяц нужно 250 евро только на еду.

Киевлянин Влад Войтушенко работает гидом по Амстердаму. В Голландию он переехал в 90-х прошлого века.

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