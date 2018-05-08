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четверг, 10 мая 2018 00:15

Украинец рассказал, как купить жилье в США

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Украинец рассказал, как купить жилье в США

Чтобы купить жилье в США, нужно заранее открыть 2 банковские счета. Один – чековый, другой – сберегательный. Даже, если нет много денег, чтобы откладывать их, можно добавлять туда $25 ежемесячно. Сумма не важна, главное – чтобы был счет. Также стоит пользоваться кредитной картой, чтобы иметь хорошую кредитную историю.

Об этом в своем блоге на сайте "Immigrant porada" пишет Андрей Бойчук из Ивано-Франковска. В 2004 году уехал в Америку.

Украинец рассказал, как подготовиться к покупке жилья в США.

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Коммунальные платежи

"Проследите, чтобы платежи за газ, свет и т. п приходили на ваше имя. Даже если вы снимаете не всю квартиру, а только комнату. Попросите, чтобы вас записали в счет. В будущем, когда будете брать кредит на жилье, банк будет видеть, как вы оплачивали коммунальные услуги. Кстати, делайте это вовремя".

Телефонный счет

"Если ваш телефон обслуживает компания, которая ежемесячно присылает вам счет, это также прекрасно. Главное, чтобы там было ваше имя. Такой документ также будет преимуществом при получении кредита".

Налоговые отчеты

"Нужно иметь 2 налоговых отчеты, чтобы взять кредит. Соответственно, с последнего отчета должно быть понятно, что вы зарабатываете достаточно для того, чтобы платить кредит. Сколько? Все зависит от суммы кредита. Но мой друг зарабатывал 14 долл. за час, а купил жилье примерно за 170 тыс. долл. Главное – не обходите закон и не притворяйтесь, будто у вас большие потери за год, чтобы государство вернуло больше налогов с заработной платы".

Сбережения

"Экономьте деньги и откладывайте их на сберегательный счет. К сожалению, вы не можете иметь на счету 1 тыс. долл., а затем, когда вам скажут, что нужно 20 тыс. долл. с первым взносом и документами, одолжить у кого-то 19 тыс. долл. и положить на свой счет. Это не засчитают, ведь сразу возникнут вопросы, откуда вы взяли столько денег в последнюю минуту. Советую иметь счет и откладывать туда минимум 10% с каждой зарплаты. Если вы зарабатываете 600 долл. на неделю, будет 6 240 долл. уже за два года на сберегательном счете".

До переезда в Польшу семьей нужно готовиться год. Для этого надо собрать 100 тысяч гривен, выучить язык и найти работу. Об этом Gazeta.ua рассказывает Егор Ткаченко из Киева. Он в прошлом году вместе с женой и дочерью переехал в город Гданск.

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