Назвали сумму, которая нужна на переезд в Польшу

11% украинцев, которые находились на заработках в Польше, собираются переехать туда на постоянное место жительства.Фото: gdb.rferl.org

До переезда в Польшу семьей нужно готовиться год. Для этого надо собрать 100 тысяч гривен, выучить язык и найти работу. Об этом Gazeta.ua рассказывает Егор Ткаченко из Киева. Он в прошлом году вместе с женой и дочерью переехал в город Гданск.

Как следует подготовиться к переезду

"До переезда я ездил один раз работать по рабочей визе на строительство. Заметил, что поляки ценят знания языка. Не следует тешить себя надеждой, что по приезду как-то изучите. Чтобы больше получать надо общаться на уровне. Вложенные деньги в курсы вернутся буквально за несколько месяцев. Язык надо учить интенсивно. Для себя я понял, что хочу быть поляком. Они близки по мировосприятию, там легко адаптироваться и их законы похожи на наши. Все заработанные деньги, которые привез за пол года вложил в переезд. Это 100 тысяч гривен", - говорит Сергей.

1)Сергей записался сам и записал 4-летнюю дочь и жену к репетитору. Учили язык 5 дней в неделю. Дома вешали карточки с названиями продуктов и бытовых вещей. Пытались говорить на польском.

2) Пройти все обследования, сдать анализы, полечить зубы и хронические болячки. Медицина в Польше страховая и обойдется дорого.

3) Переложите все документы, которые вам могут понадобиться на польский язык и завірите нотариусом. Если планируете работать по специальности, которую получили в Украине, сделайте справку с апостилем. Это справка, в которой указывают почасово сколько часов какой дисциплины вы изучили.

4) Изучите новую профессию, которая поможет вам трудоустроиться. Это фотограф, повар, парикмахер, экскаваторщик, водитель на автокару, сварщик. Лучше, чтобы был документ об окончании каких-то курсов. Научиться новой профессии можно уже после переезда и бесплатно. Но не рассчитывайте, что с украинским дипломом юриста, нотариуса, учителя удастся нормально трудоустроиться.

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Собственно переезд

Семье следует определиться с городом и снять жилье. Не стоит ехать на работу туда, где берут пары с жильем. Партнеров часто меняют и переводят, селят в одной комнате две пары. Это некомфортно и повлечет массу неприятностей. Жилье лучше искать на бесплатных сайтах gumtree.pl, olx.pl, otodom.pl , wspollokator.pl. В отличие от Украины здесь много жилья сдают сами хозяева без риэлторов.

"Мы сняли двухкомнатную квартиру в центре Гданьска. За жилье платим 12 тысяч гривен. Это треть зарплаты одного работающего. У нас жилье омебльоване, есть бытовая техника и посуда. Если бы сэкономили 2 тысячи гривен, должны были бы голые стены. Владельцы берут средства за два месяца вперед, поэтому будьте готовы потратить значительную часть средств на жилье", - говорит Егор.

Работа

Искать стоит на внутренних польских сайтах olx.pl. За вакансии там не требуют денег и часто предлагают работу для самих поляков, оплата выше, чем на сатах для украинцам. Например, работнику склада поляку предлагают 17 злотых за час. Без знания языка только 12. Нормална зарплата 30-35 тысяч гривен при 46 часовом рабочем недельные. Для женщин оплата ниже и составляет 20-24 тысячи гривен. Их часто берут на упаковку товаров, расфасовку. Но, парикмахер женщина может получать на уровне с мужем. Также ценят женщин врачей и стоматологов.

Детсад

Подавать документы можно в любой детсад. Если родители имеют карту быта, примут и в государственный. На самом деле здесь много частных мінісадочків, где воспитывают по 5-6 детей. Плата за садик составляет 2400 гривен в месяц. Дополнительно оплачивается питание.

Карта побыту или временное гражданство

Ее можно оформить работодатель. Обычно открывают в том месте, где работаешь. Ждать требуется от нескольких месяцев до года. В паспорте делают отметку, о том, что вы имеете карту быта. Это временное гражданство. Первая карта дается на 3 года. С этим документом можно менять работу. Карту быта можно купить. Различные агентства предлагают от 26 до 25 тысяч гривен. Такую карту изготовят быстрее и она не будет иметь привязки к месту работы.

Авто

За месячную зарплату можно купить поддержанный автомобиль . Фольцваген на ходу обойдется 16 тысяч гривен. Ехать с личным авто проблемно. Бюджетные машины не проходят экологичность, ездить на них запрещено.

11% украинцев, которые находились на заработках в Польше, собираются переехать туда на постоянное место жительства.Об этом заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович