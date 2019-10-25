Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае

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С притягательной магией Южной Америки Оскара Слущенко познакомил фильм "Дневники мотоциклиста". До переезда в Новый Свет он проживал в Киеве, работая государственным клерком. Транзитом через бразильский футбольный Чемпионат мира 2014 года украинец оказался в Парагвае.

О своей жизни в жаркой и колоритной стране он рассказал bigmir)net.

Впервые идея о путешествии в Новый Свет появилась в студенческое время после просмотра фильма "Дневники мотоциклиста" Вальтера Саллеса. К тому же, в университете испанский был первым иностранным языком, а особенности южноамериканских политических режимов - темой для написания курсовых и дипломных. Опыт реформирования социально-экономической системы в этих странах и Украине мне напоминал синхронный выход из тупиковых развилок цивилизационного процесса в начале 90-ых. Я мечтал взглянуть вживую на латиноамериканскую модель изнутри, вычленив причины, позволившие местным обществам достичь более высокого уровня развития. Плюс было желание погрузиться в языковую среду.

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В Парагвае я живу с декабря 2014-го. До этого был полугодовой бразильский опыт, который я склонен считать промежуточным звеном адаптации. Хотя адекватно воспринимать местную духоту это никак не помогало.

Уровень влажности и температура от +40 градусов красноречиво иллюстрируют практическую необходимость существования сиесты в местных широтах. Справедливости ради стоит признать, что парагвайцы в отличие от аргентинцев особо ей не злоупотребляют. В столице страны Асунсьоне большинство магазинов и офисов имеют сопоставимый с украинским график работы и обеда. Другое дело популярные здесь точки уличной еды или кафе, которые начинают функционировать ближе к концу рабочего дня. Не зря в Парагвае широкое распространение имеет "мерьенда" - более плотный аналог нашего полдника.

Автор: bigmir.net В Парагвае при зарплате $ 1200 люди имеют только 2 выходных в месяц

Покидая Бразилию, у меня было два удобных варианта миграции: Парагвай и Аргентина. Благодаря ресурсу HelpX нашел волонтерскую программу в Асунсьоне. Затем остался тут же, просто в хостеле. После опыта офисной работы подобный режим воспринимается как санаторный. Благодаря разношерстному контингенту посетителей в ходу не только испанский, но и английский. Более того, учитывая партнерские отношения с местным отделением североамериканского "Корпуса мира", временами мы превращаемся в тотально англоязычную зону.

Из плюсов работы можно выделить минимальное присутствие тягучего формализма, ультраинтернациональное общение и дружескую атмосферу в коллективе. Обратная сторона – ненормированный рабочий день. Подобная картина является характерной для страны, где значительная часть граждан, особенно в корпоративном секторе или малом бизнесе, работает больше 8 или даже 10 часов в день. Среди пожарных-волонтеров, безвозмездно подписывающихся на ночную смену каждые 5 дней, я встретил сотрудников колл-центра оператора мобильной связи. Эти ребята получают $1200 по месту основной занятости, что в 3 раза больше минимальной зарплаты в Парагвае. Однако и работают они там 6 дней в неделю по 7 часов + каждое второе воскресенье еще 6 часов по двойной ставке. Т.е., сотрудники компании довольствуются всего 2 выходными днями в месяц, если, конечно, нет накладок ночного дежурства в казарме пожарных.

Автор: bigmir.net Парагвай широко известный производитель сырья для напитка мате.

В парагвайцах мне нравится внешняя сдержанность. В отличие от среднестатистического бразильца, они способны разглядеть личное пространство другого человека. По крайней мере - незнакомого. Хотя и в этом случае от объятия и поцелуев в обе щеки вам вряд ли получится отвертеться. Несмотря на серьезное выражение лица, не отягощенное бразильскими улыбками, при первых словах обращения к парагвайцам их черты сглаживаются, обнажая природную доброжелательность и мягкость. Местные жители обязательно найдут время, чтобы объяснить незнакомцу, как найти нужную локацию в городе или необходимый продукт/услугу. Даже если ею торгует прямой конкурент.

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Также хочу отметить товарищеский дух этого народа. Парагвай широко известный производитель сырья для напитка мате. Специфика его употребления заключается в потягивании через трубочку жидкости с помеленными листьями падуба парагвайского. Здесь у каждого имеется свой личный набор для распития "терере" - холодного (в противовес горячему аргентинскому) способа приготовления йербы мате, специальный сосуд - гуампа в этом водовороте выполняет функцию эстафетной палочки. Аналогичный подход используется и при пивопитии. Стакан перемещается по кругу в компании друзей.

Автор: bigmir.net Парагвайцы внешне сдержанные но при встрече обнимаются и целуются в щеки

Еще мне по душе автономность парагвайских граждан. Они не ждут подачек от правительства. Самоорганизация ярко проявляется в существовании сразу нескольких организаций пожарных-волонтеров. Государство содержит лишь 1 пожарную станцию на всю 7-миллионную страну с площадью более 400 тысяч кв км. Остальные команды – волонтеры, несущие службу безвозмездно. Их финансированием занимаются граждане, благодаря социально-значимым мероприятиям - вроде марафонов (для участия в котором, ты должен внести на счет пожарных определенную сумму), обедов, туристических лагерей для детей или объявляя сбор денег на покупку новой машины.

Еще одно мое личное наблюдение: поведение парагвайских девушек менее вызывающе, нежели бразилиек. Что неудивительно для традиционного католического общества, в котором и сегодня идея легализации однополых браков не является популярной, а право на аборт можно реализовать лишь в исключительных случаях. На фоне Аргентины, Бразилии и Уругвая это архиконсервативно воспринимается на просторах Южной Америки.

Автор: bigmir.net Летом уровень влажности и температура от +40 градусов

Из того, что не нравится. Порою неаккуратное поведение или отношение к чему-либо. Например, к мусору. Бразильские улицы, особенно в северо-восточных регионах также не являются эталоном чистоты, но парагвайские, даже в Асунсьоне, им проигрывают в этом аспекте. Много людей задействованы в уличной или даже автобусной торговле, перепродавая контрабандные аргентинские продукты питания или личной гигиены. Так вот, потребители запросто выкинут обертку или использованную емкость в открытое окно по ходу движения. Или не потрудятся донести до ближайшей мусорной клетки, покрывая тротуары слоем мусора. Еще невозможно привыкнуть к парагвайскому климату. Иногда выход на улицу навевает мысли о прогулке по освещенной стороне Меркурия. И не только из-за тоски по кислороду

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Местные жители не очень любят обсуждать политику, особенно в городах или в беседе с иностранцами. Но после украинского бек-граунда не приходилось удивляться тому, что между собой парагвайцы открыто называют действующего президента вовлеченным в наркоторговлю, а депутаты и чиновники устраивают родственников и близких на вакансии, оплачиваемые из карманов налогоплательщиков. Так, последние крупные протесты студентов Национального университета Асунсьона были вызваны ручным распределением ректором зарплатного фонда между преподавателями, которые являются его родственниками. С другой стороны, многие процедуры здесь имеют неотягащающую природу. Например, пересечение границы, которое в треугольнике "Аргентина-Бразилия-Парагвай" для украинцев является безвизовым.

Автор: bigmir.net Местные сами организовали бригады пожарных, люди там работают бесплатно

В такой довольно большой и столь колоритной стране у меня есть несколько любимых мест. Район Сан-Херонимо с разноцветными фасадами и гастрономической специализацией домиков, использованными бутылками в качестве гирлянд, тесной магией проулков, мозаичной лестницей и смотровой площадкой на крыше с видом на панораму исторического центра города, бухты Асунсьон и реки Парагвай. Культурный центр "Мансана де ла Ривера" с музеем истории Асунсьона, галереей, внутренним двориком, библиотекой и террасой с лучшим видом на главную достопримечательность города – Дворец Лопеса (он же Дворец Правительства). Паб "Британия" по причине отменной атмосферы с огромным открытым пространством во внутреннем дворе, фирменным пивом с бульдогом на этикетке, вкусной пищей и обилием пользователей Couchsurfing.

Бразильцы наперегонки сочиняют страшилки по поводу низкого уровня безопасности и благополучия в Парагвае, что неудивительно учитывая проблемы с преступностью в самой Бразилии. Но подобный снобизм не мешает им отправляться для закупки электроники в приграничные районы соседней страны. Именно здесь, в Сьюдад дель Эсте, благодаря способствующему контрабанде и наркотрафику географическому положению, наиболее сложная криминогенная обстановка. Что же касается Асунсьона, то здесь днем можно увидеть распахнутые гаражные ворота в частном секторе. Подобное сложно представить в Бразилии, где жилища, в том числе и многоквартирные, являются иллюстрацией выражения "Мой дом – моя крепость".

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.