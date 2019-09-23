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вторник, 24 сентября 2019 00:10

Украинцы рассказали, как открыли кафе в Америке

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Украинцы рассказали, как открыли кафе в Америке
pinterest Как открыть бизнес в Америке: украинцы поделились опытом

Открыть бизнес в Америке можно за 6 дней. Впрочем это требует немало инвестиций.

Необходимо найти свою нишу. Привлечь клиентов и трудно работать. Более 12 процентов малого бизнеса ведут иммигранты, передает ukrainian.voanews.

Украинские иммигранты-предприниматели делятся секретами, что нужно для успеха собственного дела в США.

"Открыли кафе в пригороде. Мы должны были купить дом. Собирали средства. То друзья одолжили и мы открыли ресторан", - рассказывает Алла Якимов из города Кливленд штата Огайо. Переехала в США с родителями в 6 лет.

Посещающие приходят выпить чаю из фарфоровых чашек. К нему берут самые разные пирожные, которые украинка печет самостоятельно. В меню есть вафельные торты, макаруны.

Всю посуду моют вручную. Боятся, что посудомоечная машина испортит фарфоровую посуду. Самое главное - культура подачи чая.

Черкащанин Анатолий Штырка тоже открыл кофейню в пригороде Кливленда. В него посетители могут прийти выпить кофе и поработать дистанционно за своими гаджетами.

"Начинать бизнес не легко, но интересно. С обустройством помогли знакомые украинцы. Думали, как дело не пойдет, то будем сами здесь отдыхать. Но американцам нравится здесь. Есть удобные сиденья и диваны. В Инстаграме развиваю страницу кофейни. Фотографирую блюда и выкладываю в сеть. Пишу блоги. Это отнимает много времени, но оно того стоит", - рассказывает мужчина. В США живет 8 лет.

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В основном украинский бизнес мигрирует в США. Также страны Западной Европы, Великобританию, Германию. Все зависит от того, кого какой рынок интересует. Некоторые бизнесмены предпочитают другую схему - открывают бизнес за границей и живут на две страны, постоянно приезжая в Украину.

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