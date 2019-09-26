Труднее всего найти работу, пока живешь нелегально - украинский бизнесмен рассказал, как устроился в США

Фото: svoi.city

В 1997 году Геннадий Картавцев из Горловки уехал в США. В родном городе мужчина пытался зарабатывать перепродавал разные товары: от джинсовых юбок до подшипников. Но в итоге все бросил, уехав в Штаты с тысячей долларов в кармане.

Сейчас Геннадий живет в Миннеаполисе и вот его история, пишут на ресурсе svoi.city.

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В мае 1997 года уехал в США. Было твердое намерение не вернуться. С собой тысяча долларов и летний белый костюм. Первое время в Нью-Йорке меня поддержали горловчане, эмигрировавшие ранее.

Автор: svoi.city Когда оформил вид на жительство, устроился водителем

Все это время подавал заявку на лотерею "Грин-Кард", которую выиграл только спустя пять лет ("Грин-Кард" позволяет не-гражданину США жить и работать в стране легально. – Ред.). За время проживания в Америке пошел учиться: окончил языковые курсы – если хочешь чего-то добиться здесь, то без языка это невозможно. Потом, чтобы получить студенческую визу, начал осваивать компьютерные специальности, поступив в колледж. Все это время перебивался случайными заработками. Периодами было очень и очень непросто.

Самым сложным было найти работу, пока живешь без легализации. В 1999 году выиграл "Грин-кард", и жизнь начала кардинально меняться. Если бы не это везение, не исключаю, что попробовал бы жить в другой стране, потому что тут временами руки опускались.

Автор: svoi.city Геннадий советует мигрантам осваивать дефицитные профессии

После получения вида на жительство устроился на работу водителем: специализировался на квартирных переездах. Объездил почти все штаты Америки.

Затем знакомые сказали, что в компании Bloomberg ищут специалиста по компьютерной инфраструктуре. Многие соискатели не хотели там работать из-за предлагаемого графика. Работа была ночная, включая выходные. Я согласился на их условия. После собеседования мне перезвонили и сказали, что берут на работу. Так я проработал шесть лет. Многому там научился, общался со знаменитыми людьми. Безмерно благодарен судьбе за эту возможность.

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Было еще несколько крупных компаний, но все время продолжал учиться и совершенствовать профессиональные навыки.

Автор: Из открытых источников Когда ехал в США с собой имел 1000 долларов и белый костюм

Сейчас специализируюсь в вопросах информационной безопасности – работаю в компании по управлению фармацевтическими льготами.

Мои два главных совета – если хотите достичь чего-то в США, учите английский язык и имейте дефицитную рабочую специальность. Так не пропадете.

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.