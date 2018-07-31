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вторник, 31 июля 2018 20:08

Тараканы размером с птицу - украинка рассказала о жизни в Бразилии
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Оксана Колесникова проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на юго востоке Бразилии
Фото: gazeta.ua
Оксана Колесникова проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на юго востоке Бразилии
Оксана Колесникова проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на юго востоке Бразилии
Оксана Колесникова проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на юго востоке Бразилии
Оксана Колесникова проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на юго востоке Бразилии

За последние несколько лет заработки в Бразилии снизились. Минимальная зарплата - 900 долларов. Аренда жилья стоит в среднем 750 Об это рассказывает украинка из Житомира Оксана Колесникова, которая проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на піденному востоке Бразилии. Переехала сюда 9 лет назад до мужа Нила.

"Сейчас занимаюсь домашним хозяйством. Дети выросли и учатся в университетах. С работой здесь сложно. Местные ездят в Европу. Там зарабатывают, а здесь кормят свои семьи", - говорит Оксана.

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Продукты можно найти такие же, как в Украине. Особенно женщина отмечает, что в Бразилии очень вкусная говядина. Здесь выращивают особую мясную породу коров. Килограмм говядины без костей - 1300 гривен. Но почти нет молока и молокопродуктов.

"Везде принято подавать рис и тушеную фасоль, даже в ресторанах. Бразилійська кухня для нас с мужем слишком острая. Поэтому готовлю украинские блюда, каши", - добавляет Оксана.

Женщина никак не может привыкнуть к огромных тараканов, размером с птицу, которые живут в канализации.

"Тараканы здесь умеют шипеть и громко махать крыльями. Раз в год их централизованно травят, но за неделю насекомые опять появляются", - говорит Оксана.

В Иордании строят невисокие трехэтажные дома. Количество кварты на этаже варьируется в зависимости от социальной принадлежности района. Чем меньше квартир в доме, тем престижнее. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья, которая 10 лет живет в Аммане. Вышла замуж за местного мужчину.

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